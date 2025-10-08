Copaco detecta a empleados “infieles” que robaron cables

Mediante una investigación que inició en septiembre, el directorio de Copaco determinó las acciones que tomará en torno a un corte y robo de cables en el barrio Tembetary de Fernando de la Mora.

Según la institución, mediante imágenes registradas por cámaras de seguridad, al igual que las declaraciones de testigos, se pudo individualizar a los responsables y también recolectar evidencias suficientes sobre el caso.

“La situación reviste especial gravedad al tratarse de funcionarios que, lejos de cumplir con su deber de resguardar los bienes y servicios de la compañía, incurrieron en actos de deslealtad que afectan de manera directa la continuidad del servicio y la confianza de los usuarios”, mencionan.

Asimismo, confirman que los empleados “infieles” ahora enfrentarán los procesos administrativos y judiciales correspondientes, aunque no brindaron datos sobre sus identificaciones. Finalmente, sostienen que este hecho “representa un golpe a la confianza dentro de la institución” y reiteran que no se tolerarán prácticas similares.

