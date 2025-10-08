Estas son las zonas donde la ANDE hará cortes programados este jueves

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informó que este jueves se realizarán cortes en el servicio de energía eléctrica varios puntos del país. Según la institución, la medida se dará para tareas de adecuación y mantenimiento en las líneas de baja y media tensión.

Los cortes se dividen en tres regiones: metropolitana, Este y Central.

En el caso de la primera, estas serán las zonas afectadas:

Zona 01: 1.º Marzo desde Iturbe hasta Mcal. Estigarribia. Gral. Caballero desde Fulgencio Yegros hasta Mcal. López. Nanawa desde Carlos Antonio López hasta 1° de Marzo. Iturbe desde 1° de Marzo hasta Mcal. López. Mcal. López e/ Calle S/N y Pasillo. Florida desde Fulgencio Yegros hasta 1° de Marzo. 1° de Marzo y Florida. Barrio San Francisco – Limpio, de 07:30 a 17:30.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Zona 02: Avenida Costa Azul. Barrio Ruguá - Limpio, de 08:00 a 18:00.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Zona 03: Coronel Aguiar entre Herminio Giménez y José A. Flores. Barrio Ciudad Nueva – Asunción, de 13:00 a 17:00.

Zona 04: Avda. Artigas y San Estanislao. Barrio Jara – Asunción, de 08:30 a 18:00.

Zona 05: Coronel Aguilar entre Herminio Gimenez y José Asunción Flores. Barrio Ciudad Nueva – Asunción, de 10:00 a 13:00.

Zona 06: Coronel Aguiar entre Herminio Giménez y José A. Flores. Barrio Ciudad Nueva – Asunción, de 07:30 a 10:00.

Zona 07: Fortín Camacho entre Zavala Cué y 15 de Agosto. Barrio Tres Boca - Fernando de la Mora, de 08:00 a 12:00.

Zona 08: Tavytera e/ Chamacoco y Avda. Fernando de la Mora. Avda. Fernando de la Mora e/ Tavytera y Maskoy. Chamacoco y Tavytera. Barrio San Pablo - Fernando de la Mora, de 09:00 a 19:00.

Zona 09: Sobre San Luis desde Rojas Cañada hasta Rocio entre Herminio Giménez, Indios Guaraní, Arsenio Erico, Cristina Alonzo, Félix Pérez Cardozo, Eladio Martínez, Aviadores del Chaco, Tte. Rojas y Soldado Desconocido. Barrio Arrúa – Capiatá, de 08:30 a 18:30.

Zona 10: Ruta D027 Al Costado de Ungirán hasta Calle sin Nombre. Barrio San Blas – Itá, 08:00 a 18:00.

Zona 11: 16 de Marzo desde Avda. San Antonio. Barrio Antigua Imagen 2 - San Antonio, de 13:00 a 18:00.

Zona 12: Cadete Pando desde Mandyjupecua hasta Capitán de Mattei - Villa montés y Emilio Johannsen. Barrio Mbocayaty - San Antonio, de 08:00 a 18:00.

Zona 14: Calle sin nombre y Villa Ko´e Mbota. Barrio 12 Toledo Cañada - Julián Augusto Saldívar, de 07:30 a 17:30.

Lea más: ANDE reconoce dificultades al emitir facturas debido a problemas

Cortes en la región Central

Los cortes en la región Central se darán en estas zonas:

Zona 01: Ruta Aguaity - Tobatí, afectando al Asentamiento San Cayetano de la Ciudad de Tobatí. Dpto. de Cordillera, de 07:00 a 17:00.

Zona 02: Sobre la Ruta PY 03 Gral. Elizardo Aquino, afectando al Barrio Gral. Aquino de la Ciudad de Arroyos y Esteros. Dpto. de Cordillera, de 07:30 a 17:00.

Zona 03: Centro de Quiindy y Compañías Itá Cajón, Tovatinguá, Mbokajaty, Valle Puku y Simbrón, ciudad de Quiindy. Dpto. de Paraguarí, de 07:00 a 17:00.

Cortes en la región Este

Finalmente, en la región Este habrá dos cortes:

Zona 01: Santería Sac Tae, Taller GS, Ruchy Artes Librería, Glow Modas, Iglesia Bíblica Senda De Vida - Hernandarias, de 07:00 a 17:00.

Zona 02: km 19 Monday Colegio Juana María de Lara, Quesería la Productora S.A., Heladería Luichi, Panadería Rico Sabroso, Taller San Rafael - Ciudad del Este, de 08:30 a 09:30.

Para todos los casos, la ANDE insta a los usuarios a tomar medidas preventivas durante los horarios mencionados, especialmente en hospitales, sanatorios, puestos de salud, juntas de saneamiento y empresas proveedoras de agua potable. También recuerda considerar las líneas como energizadas en todo momento para evitar accidentes.

Lea más: ANDE: diferencias de ofertas para línea de transmisión superan los US$ 8 millones