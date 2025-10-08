ANDE reconoce dificultades al emitir facturas debido a problemas

Uno de los clientes afectados por la falta de emisión de facturas de la ANDE relató a este medio que, al comunicarse con el call center de la institución, le informaron sobre “problemas con la Subsecretaría de Tributación (actualmente Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)”.

En la conversación, la operadora explicó que la entidad “se está actualizando para que todas las facturas sean digitales” y que el inconveniente estaría relacionado con el número de serie. Cuando se le dijo que “muchas personas tenían el mismo problema, aseguró que la situación podría normalizarse “en 24 a 48 horas”.

El intercambio telefónico también dejó en evidencia cierta confusión entre los propios funcionarios sobre el alcance del cambio al sistema electrónico. Cuando el cliente preguntó si desde este mes las facturas serían exclusivamente digitales, la respuesta fue que “se está trabajando en eso”.

Consultado por ABC, el gerente comercial de la ANDE, Ing. Hugo Rolón, confirmó que el problema se debió a un inconveniente técnico con el sistema de facturación electrónica.

Según el informe del gerente, entre el 10 y el 30 de septiembre registraron “un inconveniente técnico con el facturador electrónico, que afectó la emisión de aproximadamente 15% del total de facturas emitidas, correspondientes al punto de expedición de Asunción”.

El origen del contratiempo estuvo en la numeración de los comprobantes: “Se llegó al límite inicial del número de serie correspondiente, lo que impidió la generación automática de nuevas facturas”, explicó Rolón.

El gerente comercial aseguró que tras las “adecuaciones técnicas” necesarias y completar las pruebas con el Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN), el problema fue solucionado. “Actualmente, el sistema de facturación electrónica está funcionando correctamente. Las facturas pendientes de emisión están siendo procesadas en su totalidad”, afirmó.

Mientras tanto, varios usuarios continúan a la espera de recibir los documentos correspondientes a septiembre. Desde la ANDE insisten en que no habrá perjuicio alguno para los clientes, aunque reconocen que la transición hacia el esquema electrónico generó demoras que afectaron la rutina de pago de miles de usuarios.