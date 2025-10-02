ANDE: diferencias de ofertas para línea de transmisión superan los US$ 8 millones

Al homogeneizar las propuestas en dólares estadounidenses (US$), utilizando una tasa de cambio de G. 7.020 por dólar, se observa que la brecha total entre la oferta más baja y la más alta en el Lote 2 supera los US$ 8,6 millones.

Por su parte, el Lote 1, que recibió ofertas de 10 empresas y consorcios, mostró una diferencia de más de US$ 5 millones entre los extremos de la cotización final.

La oferta más baja la presentó Tecnoedil S.A. Constructora, por US$ 4.846.632 en tanto que la más alta fue la propuesta de Cobra Instalaciones y Servicios S.A., por US$ 9.879.330.

La oferta de Tecnoedil S.A. Constructora fue la más ajustada al convertir ambos componentes a la moneda de referencia, mientras que Cobra Instalaciones y Servicios S.A. registró el precio más elevado, con una diferencia total de US$ 5.032.698.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En cuanto al Lote 2, con la participación de ocho oferentes, presentó la mayor diferencia, superando los US$ 8.6 millones entre el precio mínimo y el máximo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: ANDE recibe 14 ofertas para LT Valenzuela– Guarambaré

Es así que la oferta más baja fue la del Consorcio Altos, por US$ 17.244.004 y la oferta más alta, la de Cobra Instalaciones y Servicios S.A., por US$ 25.866.037.

La diferencia total entre ambas propuestas a la ANDE asciende a US$ 8.622.033.

Cabe recordar que esta licitación tiene una prevista una inversión estimada de unos US$ 30,9 millones, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo de Desarrollo y Cooperación Internacional de Taiwán (ICDF).

La apertura de las ofertas se realizó el 19 de setiembre último.