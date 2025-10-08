Inspectores de PMT, separados y sumariados ante denuncias de “aprietes” a turistas

En conversación con ABC Color este miércoles, Máximo Medina, jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción, habló sobre el proceso de sumario abierto a dos agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) denunciados por supuestos intentos de pedido de coima a turistas extranjeros.

Medina confirmó que los inspectores de la PMT Marcela Matto y Francisco Ortiz fueron separados de sus actividades normales y puestos a disposición de Asesoría Jurídica de la Municipalidad para la apertura de un sumario administrativo con base en la denuncia de supuestos “aprietes” a ciudadanos extranjeros, a quienes presuntamente pedían sobornos para no multarlos por supuestas infracciones de tránsito, el pasado fin de semana.

Matto fue filmada en una situación supuestamente similar en septiembre.

Video: PMT que “apretó” a turistas, operaba pese a denuncias previas

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Medina dijo que el sumario duraría entre 60 y 90 días, y que podría terminar en suspensiones o incluso en destituciones si se confirman los hechos denunciados. Agregó que no se puede descartar la posibilidad de que se haya cometido un hecho punible que deba ser derivado a instancias penales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además del caso de Matto y Ortiz, Medina dijo que la Intendencia tiene “conocimiento de que hay otros sumarios” a agentes de la PMT “en puertas”, aunque no entró en más detalles sobre esos otros casos.

“Body cams” para inspectores

Medina agregó que, en respuesta a las denuncias de supuestos pedidos de coima por parte de agentes de la PMT, el intendente Luis Bello (ANR, Partido Colorado) dispuso que se trabaje “de manera urgente” en la implementación de elementos tecnológicos para garantizar la transparencia en el trabajo de los inspectores.

Lea más: Director de PMT habla de “body cams” y comisiones por multas para prevenir coimas

En una entrevista con ABC Cardinal hoy, el director de la PMT, Marcos Maidana, comentó que está en curso un proceso para la compra de “body cams” (cámaras corporales) que los inspectores llevarán sobre sus personas, que grabarán todos los procedimientos e intervenciones que realicen y que no podrán ser manipuladas por los mismos.