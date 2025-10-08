Intento de rapto de una estudiante en PJC: imputan por coacción a supuesto autor

El desarrollo de la investigación de un supuesto intento de rapto de una estudiante, que acababa de salir de la escuela donde estudia, ocurrió el martes último. El hecho se generó a raíz de la viralización de un video en el que se puede ver cómo vecinos del barrio Guaraní, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, reducen al conductor de una motocicleta y lo acusan de haber intentado raptar a la estudiante que caminaba por el lugar. El hombre la abordó y habría intentado forzarla a subir a su motocicleta.

Tras ese episodio, el sospechoso se retiró del lugar y la adolescente fue llevada a su casa, ubicada a unos 300 metros de la institución educativa.

Sospechoso se presentó en sede policial y quedó detenido

El motociclista, identificado como Cristian Gómez Gómez (25), se presentó en una sede policial y manifestó que lo único que hizo al acercarse fue pedirle información a la adolescente y que no tenía intención de hacerle daño, según indicó el comisario Víctor Sánchez, jefe de la Comisaría 13 del barrio Guaraní. El sindicado quedó aprehendido por disposición de la fiscal Katia Uemura.

Directora pedirá reforzar vigilancia policial en la zona

La licenciada Zunilda Vargas, directora de la Escuela Mariscal López de Pedro Juan Caballero, señaló que los agentes policiales no se encontraban vigilando la zona del establecimiento en el momento en que ocurrió el hecho, minutos después de la salida de los estudiantes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Vamos a pedir que mejore la cobertura de seguridad”, expresó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Instó a los padres a tener en cuenta los horarios de entrada y salida de sus hijos, a ser puntuales y a orientar a los niños sobre los cuidados que deben tener cuando no están acompañados por un adulto responsable.

Imputado por presunta coacción

Durante la jornada de este miércoles, la madre de la adolescente que habría sido víctima de un presunto intento de rapto formalizó la denuncia y declaró en la fiscalía. Asimismo, la niña fue escuchada por una psicóloga forense de la institución, mientras que el aprehendido se abstuvo de declarar.

Tras dichas diligencias, la fiscal Katia Uemura decidió imputar a Cristian Gómez Gómez por el delito de “Coacción”.

“La nena dijo que el hombre se le acercó y le ofreció carona (aventón) para llevarla a su casa, a lo que ella se negó. En eso ya se acercaron las personas que redujeron al hombre. Aún no se sabe cuál era su intención y, en principio, se le imputó por coacción”, señalaron fuentes del Ministerio Público.

Lea más: Video: vecinos evitan intento de rapto de una niña en Pedro Juan Caballero

Tras la imputación, la fiscal Katia Uemura solicitó al juzgado que el imputado quede en libertad bajo medidas alternativas a la prisión preventiva.