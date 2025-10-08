Pavo Real Py: preliminar para Alexandre Rodrigues y dos procesados más, en noviembre

El único acusado por la causa “Pavo Real Py II” e hijo del diputado colorado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes Batista, Alexandre Rodrigues Gomes, deberá afrontar su audiencia preliminar el próximo 4 de noviembre a las 9:30, a través de medios telemáticos desde su lugar de reclusión, así lo fijó el juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado, Osmar David Legal Troche.

Rodrigues Gomes fue acusado el 19 de agosto pasado por los fiscales Andrés Arriola, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres, por los hechos punibles de tráfico internacional de sustancias estupefacientes, tenencia sin autorización de drogas, asociación criminal y comercialización de drogas.

Para la misma fecha también fueron convocados los banqueros imputados Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Mathias Gaona, para quienes los representantes del Ministerio Público solicitaron el sobreseimiento definitivo.

Por esta misma causa, inicialmente estaban siendo investigados el legislador colorado Eulalio “Lalo” Gomes, quien falleció el 19 de agosto de 2024 durante un enfrentamiento con policías en medio del allanamiento a su casa en Pedro Juan Caballero. Así también, el cambista y ex contador de Lalo Gomes, Óscar Daniel Cabreira Pinazo, quien se autoeliminó en su casa de Pedro Juan el 7 de agosto, antes de que la policía irrumpa en el marco de un allanamiento, 13 días antes de que se presente requerimiento conclusivo.

Vínculos del hijo de “Lalo” Gomes con Pavão

En la acusación fiscal se resalta que, mediante informaciones compartidas por autoridades de Brasil, Alexandre Rodrigues estaría vinculado con la organización criminal liderada por el narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão. Esto se basa en datos extraídos de una cuenta vinculada a Luan Pavão Nascimiento (hijo de Jarvis), que contenía conversaciones que guardarían relación con transacciones de compra - venta de bienes inmuebles existentes en el territorio paraguayo.

Dichos inmuebles formarían parte del patrimonio de la organización criminal y habrían sido adquiridos de manera irregular por Alexandre Rodrigues Gomes y su padre. Una de las propiedades adquiridas es el establecimiento rural denominado “Estancia Negla Poty”, ubicado en el distrito de Bella Vista Norte, en el departamento de Amambay, que pertenecía a Jarvis, y fue adquirido en fecha 21 de mayo de 2020.

El supuesto lavado de activo

Al referirse al delito de lavado de activo la Fiscalía menciona que Alexandre Rodrigues Gomes, junto a su padre, habrían utilizado su injerencia y trayectoria en el sector de la ganadería y afines para mover dentro del sistema financiero nacional, fondos provenientes del narcotráfico y otras actividades ilícitas, como parte del esquema delictivo que funcionaba en Paraguay.

“En cuanto a los elementos objetivos, se ha constatado la existencia de un objeto proveniente de un hecho antijurídico. Este “objeto” aplica tanto para los bienes inmuebles (establecimientos rurales y urbanos)como para los muebles (cabezas de ganado, vehículos) y el dinero”, refiere la acusación.

Agrega: “Esto también ha quedado demostrado en el presente requerimiento al momento de referirnos a los antecedentes, así como también al momento de hacer mención de los vínculos de Alexandre Rodrigues y Eulalio Gomes(+) con personas vinculadas al tráfico internacional de sustancias estupefacientes, lavado de activos y asociación criminal, entre otros hechos punibles”.

“A esto se suma inclusive el hecho de que el propio Alexandre Rodrigues, según se pudo constatar, realizó actos de tráfico de estupefacientes y se benefició del producto de la comercialización de tales sustancias”., dice la acusación.

Alexandre Gomes, miembro activo y jerárquico

Al respecto, la acusación afirma que Alexandre Rodrigues realizó tanto en el territorio nacional como fuera del mismo (concretamente en países limítrofes como Bolivia y Brasil) actividades tendientes al ingreso y salida de sustancias estupefacientes del territorio nacional. Este despliegue de actividades incluyó traslados del imputado hasta los referidos países limítrofes, reuniones del mismo con otros miembros de la organización para la coordinación de actividades, participación en la planificación, financiamiento y monitoreo de las operaciones, etc., puntualiza el escrito.

“Esto se ve reflejado en las comunicaciones llevadas a cabo por el imputado a través de la plataforma de mensajería cifrada Sky ECC, en la cual existían grupos operativos en los que se discutían los pormenores de cada operación, existiendo inclusive fotografías de armas y estupefacientes, además de datos que eran compartidos por los integrantes del grupo – entre ellos, Alexandre – tales como pronósticos meteorológicos, coordenadas geográficas, etc", indica.

“Existen además elementos de convicción que dan cuenta de descensos de aeronaves en territorio nacional, provenientes de Bolivia con cargamentos ilícitos; así como de traslados de tales cargamentos por vía terrestre al territorio brasileño, donde eran a su vez distribuidos y comercializados, llegando incluso en algunos casos al continente europeo. A propósito de los medios de tráfico, se ha hecho mención de aeronaves y helicópteros, así como tractocamiones acondicionados e inclusive vehículos de menor porte”, añade el requerimiento fiscal.

La Fiscalía enfatiza: “De conformidad a lo expuesto hasta este punto, Alexandre Rodrigues fue un miembro activo y jerárquico de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, al menos entre los meses de noviembre del año 2019 y agosto del año 2020, habiendo tenido activa participación en la planificación, financiamiento, coordinación logística, supervisión y monitoreo de las operaciones; todo lo cual se ve reflejado en las comunicaciones expuestas a lo largo del presente requerimiento”.