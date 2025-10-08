San Ignacio: operativo antiabigeato resultó con una persona detenida y varias evidencias incautadas

En la Subcomisaría 09 San Pablo, en la jurisdicción del distrito de San Ignacio, Misiones, se realizó la denuncia de un supuesto hecho de abigeato, donde, de forma clandestina, se realizó el faenamiento de un ternero, demandante carimbo 5 del Asentamiento Guayakí.

Tras esta denuncia, los efectivos policiales, en conjunto con el Departamento de Lucha contra el Abigeato, realizaron las averiguaciones correspondientes con los vecinos de la zona y, además, rastrillajes en el lugar del hecho, indicó el oficial inspector Cosme Fretes, jefe de la Subcomisaría 09 San Pablo.

“El día lunes, ya en horas de la tarde, habíamos recibido la denuncia de este hecho ocurrido en el Asentamiento Guayakí. Tras acudir al lugar y constatar el hecho, iniciamos los rastrillajes y averiguaciones con los lugareños para llegar al o los supuestos autores”, mencionó.

El mismo señaló que, tras los datos recibidos, solicitaron el allanamiento de la vivienda de Humberto Ramón Espinoza Ayala, de 25 años, la cual arrojó resultado positivo a la investigación, ya que encontraron varias evidencias que lo sindican como supuesto autor del abigeato y fue aprehendido.

De la vivienda se pudo incautar una motocicleta marca Star, modelo XVR200, color negro; un revólver calibre 38 mm, caño corto, con seis cartuchos sin percutir; y aproximadamente 10 kilogramos de carne vacuna distribuidos en dos bolsitas de nailon color blanco.

“En todo momento manifestó que él no era el autor, hasta que pudimos encontrar lo que estábamos buscando, que es la evidencia de las carnes, que serían dos cuartos del ternero faenado, las cuales quisieron sacar de la vivienda, pero pudimos percatarnos de eso y agarrarlos con la evidencia en mano”, agregó Fretes.

El aprehendido quedó a disposición del Ministerio Público, a cargo del agente fiscal interino de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Abigeato, Luis Peralta, tras la correspondiente inspección médica.

Por su parte, la directora departamental de Policía, comisaria principal Mirtha Ramos, señaló que están trabajando para llegar a la detención de los supuestos responsables de los hechos de abigeato en el departamento.

“Estamos trabajando para lograr las aprehensiones en los distintos distritos del departamento en los casos de abigeato, tratando así de resolver los hechos. Lamentablemente, nosotros, la Policía Nacional, no podemos cumplir lo que solicitan las víctimas, que es la reposición de los animales, pero al menos identificamos y detenemos a los autores, que es lo que nos corresponde”, manifestó.