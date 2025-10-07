Hallan ternera maniatada en una bolsa arpillera al costado de la ruta en Santa Rosa, Misiones

El hecho fue reportado a la Subcomisaría 11.ª de Curupayty a través de una denuncia ciudadana. Según el informe policial, efectivos de guardia se trasladaron hasta la zona indicada, donde constataron la veracidad del reporte. Allí encontraron a la cría de animal vacuno, de pelaje rojizo, aún con señales de haber nacido recientemente.

El animal fue rescatado y trasladado hasta la sede policial para los procedimientos de rigor. Posteriormente, se comunicó el caso al agente fiscal, abogado Nelson Damián Colmán, quien dispuso que el ternero sea resguardado de forma provisoria en un establecimiento ganadero perteneciente a Nilda Ramona Torres Cabrera, mientras se realiza la búsqueda de su propietario.

Un poblador de la zona, que prefirió no revelar su identidad por temor a represalias, señaló que no se descarta que el hallazgo esté relacionado con un intento de robo. “Quizás pensaban volver a buscarlo o lo abandonaron por miedo a ser descubiertos”, manifestó.

Los casos de abigeato continúan generando preocupación entre los pequeños, medianos y grandes productores ganaderos de Santa Rosa. La pérdida de animales por este tipo de delitos representa importantes perjuicios económicos para sus propietarios.

