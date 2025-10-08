Yby Yaú: indagan desaparición de una mujer

Mario Pastor Páez Costa (46) denunció en la comisaría 7ª de Yby Yaú la desaparición de su pareja, Carmen Tatiana Morales Turlan (45). Según el denunciante, la mujer es de constitución física robusta, estatura mediana, cutis blanco, cabello largo de color rojizo, y vestía en el momento una calza color celeste y una blusa color blanco. La pareja reside en el barrio San Juan.

En la denuncia, el hombre menciona que el domingo último, aproximadamente a las 06:00, al verificar la habitación donde había dormido su pareja, se percató de que ella no se encontraba allí.

Agregó que pudo percatarse de que supuestamente la mujer llevó consigo algunas de sus pertenencias, desconociendo su paradero actual.

Investigación

La denuncia fue comunicada a la fiscal Jéssica Verocay, quien ha solicitado a los policías un informe detallado sobre las diligencias investigativas realizadas en el marco de la denuncia sobre la desaparición de la mujer.