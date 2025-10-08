Un joven fue detenido tras hurtar celulares en el microcentro

Un joven fue detenido por agentes de la Comisaría 3ª Metropolitana luego de sustraer dos celulares del interior de un local comercial ubicado sobre las calles México y Manuel Domínguez, en el microcentro de Asunción.

El aprehendido fue identificado como Víctor Alfredo Medina, recolector de plásticos, quien no cuenta con antecedentes penales, según informaron fuentes policiales.

La víctima, Leislao Martínez, relató que el hecho ocurrió cuando ingresó brevemente hacia el fondo del local y un vecino lo alertó sobre la presencia de un desconocido.

“Cuando miré ya no estaba más, salimos y vimos al muchacho que se iba despacito; después medio corrió. Un vecino me dijo ‘ese es’, y le seguimos”, contó Martínez para ABC TV.

Durante la persecución, el comerciante observó una patrullera sobre Manuel Domínguez y pidió ayuda a los agentes, quienes lograron interceptar al sospechoso.

“Le revisaron y supuestamente no tenía nada, pero después encontraron el celular escondido dentro de un termito, está atorado ahí”, agregó el denunciante.

El caso fue comunicado al Ministerio Público para las diligencias correspondientes.