Barrio Jara: Denuncian construcción irregular de casilla sobre vía férrea

Vecinos de la calle Enrique Solano López, en barrio Jara, exigen la intervención inmediata de las autoridades ante la ocupación ilegal de la vía férrea, terreno que pertenece a Ferrocarriles del Paraguay S.A. (Fepasa). En el lugar, reportan la construcción irregular de una casilla comercial.

La principal queja radica en que el área donde se levantó esta estructura fue previamente objeto de un proceso de liberación y limpieza, por el que los anteriores ocupantes habían sido reubicados en la zona de San Blas.

Según los denunciantes, la estructura en cuestión se terminó pese a que el caso fue formalmente denunciado a la Fiscalía. En comunicación con ABC, representantes de los vecinos señalaron que pese a que se intimó a los ocupantes, la causa no avanza.

Representantes de los vecinos señalaron que están en comunicación con las instituciones y que están decididos a dar una lucha frontal contra las ocupaciones. Agregaron que además piden combatir la inseguridad que acompaña la presencia de estas ocupaciones irregulares.

Aguardan desalojo

Edgar Jara, asesor jurídico de Fepasa, señaló que tras tomar conocimiento de los hechos realizaron de forma inmediata la denuncia penal. “Se esta realizando el seguimiento y aguardando la orden correspondiente de la Fiscalía para proceder al despeje de la zona como corresponde”, dijo.

Agregó que la denuncia se hizo contra personas innominadas y que está a cargo de la Fiscalía Barrial N° 9, Unidad Penal N° 1.

Vecinos de la zona señalaron que en las últimas horas, Nicolás Cardozo, jefe de la Comisaría de la zona, volvió a presentarse al lugar para recordar a los ocupantes que se encuentran en situación irregular, pero que estos no se retiraron del sitio.