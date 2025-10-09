Nacionales

Concepción: detienen a pareja que se dedicaba al microtráfico en “La favela”

Un hombre de 25 años y su pareja, una mujer de 24 años, fueron detenidos ayer luego de que la casa que habitaban fuera allanada. En el interior encontraron 65 dosis de cocaína, tipo crack, listas para la venta. De acuerdo a la denuncia la pareja se dedicaba al microtráfico.

Por Aldo Rojas
09 de octubre de 2025 - 09:56
La pareja fue detenida en la casa que habitaban y que se encuentra en el barrio San Antonio de la ciudad de Concepción. La zona es conocida como "La favela".

La casa allanada se encuentra en el barrio San Antonio, en un sector conocido como “La favela”. En ese lugar fueron detenidos Francisco Ariel Soria Balbuena, de 25 años y su pareja, Nice Guadalupe Coronel Vera, de 24 años.

El fiscal Pablo René Zárate González lideró el cateo luego del trabajo de inteligencia realizado por agentes de la regional número 7 de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD). En la casa se encontró un total 65 dosis de cocaína tipo crack que estaban listas para la venta.

También se encontró G. 290.000 en diferentes denominaciones.

Según la denuncia, la vivienda de la pareja era un punto clave de venta al menudeo de droga de ese sector del barrio San Antonio. Las informaciones recibidas indican que al lugar llegaban constantemente personas adictas a estupefacientes para adquirir crack.

La pareja y las evidencias quedaron a cargo del Ministerio Público.

