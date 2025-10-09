Nacionales

Detienen a diácono acusado de abusar sexualmente de una joven de 18 años en Coronel Oviedo

CORONEL OVIEDO. Un diácono de 66 años fue detenido por agentes del Departamento de Investigación de Hechos Punibles, tras ser acusado de coacción sexual y violación en perjuicio de una joven de 18 años. El procedimiento se realizó este miércoles en el barrio Santa Lucía de esta ciudad.

Por Víctor Daniel Barrera
09 de octubre de 2025 - 11:11
Basildies Duré Serafini, de 66 años, diácono eclesiástico, quien contaba con orden de captura librada por la Fiscalía de Coronel Oviedo.
El detenido fue identificado como Basildies Duré Serafini (66), diácono eclesiástico, quien contaba con orden de captura librada por la Fiscalía de Coronel Oviedo, a cargo de la abogada Lourdes María Soto Martínez, en el marco de la causa “Ministerio Público c/ Basildies Duré Serafini s/ Coacción Sexual y Violación”, caratulada con el expediente N° 5657/2025.

Según la denuncia, el hecho se habría registrado el martes 7 de octubre, alrededor de las 13:30, en una vivienda del barrio Santa Lucía.

La detención se llevó a cabo este miércoles 8 de octubre, a las 13:20, sobre las calles Fulgencio R. Moreno y Ñeembucú del mismo barrio, luego de tareas de vigilancia realizadas por los investigadores. Durante el procedimiento se incautaron de un automóvil Toyota Vitz color celeste, con matrícula BHA 722, y un teléfono celular Samsung A15, que serán sometidos a peritaje.

El caso fue comunicado al Ministerio Público y al Juzgado Penal de Garantías, quedando el detenido a disposición de las autoridades competentes.

