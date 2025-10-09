Detienen a diácono acusado de abusar sexualmente de una joven de 18 años en Coronel Oviedo

El detenido fue identificado como Basildies Duré Serafini (66), diácono eclesiástico, quien contaba con orden de captura librada por la Fiscalía de Coronel Oviedo, a cargo de la abogada Lourdes María Soto Martínez, en el marco de la causa “Ministerio Público c/ Basildies Duré Serafini s/ Coacción Sexual y Violación”, caratulada con el expediente N° 5657/2025.
Según la denuncia, el hecho se habría registrado el martes 7 de octubre, alrededor de las 13:30, en una vivienda del barrio Santa Lucía.
Lea más: Detienen a un pastor por presunto abuso sexual de tres niños
La detención se llevó a cabo este miércoles 8 de octubre, a las 13:20, sobre las calles Fulgencio R. Moreno y Ñeembucú del mismo barrio, luego de tareas de vigilancia realizadas por los investigadores. Durante el procedimiento se incautaron de un automóvil Toyota Vitz color celeste, con matrícula BHA 722, y un teléfono celular Samsung A15, que serán sometidos a peritaje.
El caso fue comunicado al Ministerio Público y al Juzgado Penal de Garantías, quedando el detenido a disposición de las autoridades competentes.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy