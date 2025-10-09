Detienen a diácono acusado de abusar sexualmente de una joven de 18 años en Coronel Oviedo

CORONEL OVIEDO. Un diácono de 66 años fue detenido por agentes del Departamento de Investigación de Hechos Punibles, tras ser acusado de coacción sexual y violación en perjuicio de una joven de 18 años. El procedimiento se realizó este miércoles en el barrio Santa Lucía de esta ciudad.