Funcionarios de Trauma se movilizaron frente al hospital: esto reclaman

Representantes del Sindicato de Funcionarios del Hospital de Trauma se manifestaron este jueves frente al hospital solicitando la desprecarización de más de 300 funcionarios y un despido digno para aquellos contratados que, por la edad, no van a poder acceder a una jubilación.

“Lastimosamente, tenemos que volver a salir a la calle. Estamos pidiendo la desprecarización para más de 300 funcionarios y un retiro digno para los funcionarios contratados, una indemnización, porque ya no van a poder ser jubilados por la avanzada edad que tienen”, explicó José Luis Báez, representante de Sifutrauma.

Seguidamente, puso en contexto el caso de los contratados. “Se les tiene que dar un retiro digno, pues hay varias personas que están por los 80 años. Son camilleros, personal de servicios generales, administrativos, enfermeras y médicos, que desde antes de la pandemia no fuimos considerados”.

Luego comentó que presentaron notas en el ministerio, pero que las autoridades no les dan una respuesta al respecto y tienen que utilizar esta medida de fuerza. “Una indemnización sería una forma de dignificar el sacrificio que dieron por este hospital”.

“También estamos peleando por nuestro escalafón presupuestario, para que se dé de forma automática. El Hospital de Trauma recibe a pacientes de todos los departamentos del país y lastimosamente, nos dicen ustedes son héroes de blanco, pero no héroes reconocidos”, sostuvo Báez.

Para finalizar, remarcó: “Acá brindamos la mejor de las atenciones, por lo tanto, sería justo la dignificación salarial que estamos buscando”.