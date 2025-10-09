Piden que a través de concurso se accedan a los cargos docentes

El representante de la UNE-SN en San Juan Bautista, Misiones, Valentín Benítez, mencionó que desde el sindicato abogan para que los cargos docentes sean asignados a través de concursos y considerando el banco de datos elegible del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Este pronunciamiento obedece a rumores de que en el departamento de Misiones se estarían entregando cargos docentes interinos de manera irregular, sin tener en cuenta el banco de datos, al que los educadores accedieron mediante concurso.

Lea más: San Juan Bautista: denuncian a una docente por supuesta agresión física hacia un estudiante

“Este tema es algo muy conocido y, en ese sentido, nosotros como gremio sindical abogamos por el concurso docente y para que todos los nombramientos se hagan por concurso y con gente que esté en el banco de datos, pero acá hay una cuestión política”, señaló el sindicalista.

“El lugar que se debe atacar para esclarecer esta situación son las supervisiones y la dirección departamental, ya que allí es donde se realizan las elecciones de los interinatos. En muchas ocasiones ni los directores ni nosotros como gremio formamos parte; solo vienen órdenes superiores y ya se instalan nomás”, agregó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Benítez agregó que en algunas regiones los representantes del sindicato toman cartas en el asunto. “En estos casos se depende mucho del o los afectados, que deben realizar la denuncia formal para actuar; muchas decisiones se toman en el ámbito político. Nosotros acompañamos los concursos, pero los interinatos se definen en supervisión y dirección departamental”, señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Piden que se realice formalmente la denuncia

La directora departamental de Educación de Misiones, Feliza López, indicó que no se cuenta con denuncias formales sobre la distribución indebida de cargos docentes interinos ni sobre el ofrecimiento de dinero para ocupar cargos docentes, y reiteró la importancia de que cualquier denuncia se presente con evidencia para poder actuar.

La misma explicó que en este mes de octubre muchos docentes se están acogiendo al beneficio de la jubilación y, para cubrir esos cargos vacantes, se están realizando los contratos de interinato hasta que termine este año lectivo.

“El objetivo principal es garantizar la calidad educativa y que los niños y jóvenes reciban la educación que merecen”, apuntó. Sobre la cobertura de cargos vacantes, señaló que “primero se prioriza a los docentes del banco de datos; si no hay candidatos con el perfil requerido, se recurre a una declaración jurada para ocupar el cargo de manera interina, ya que en este octubre están saliendo muchos docentes por jubilación”.

López señaló que cualquier ofrecimiento de dinero a cambio de cargos queda a criterio de quien denuncie y que es necesario presentar evidencia para que se pueda actuar según la normativa.

Reiteró que su teléfono y la oficina departamental están disponibles las 24 horas para acompañar el proceso y garantiza que, de comprobarse la situación, se tomarán medidas para corregirla.