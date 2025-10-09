Refuerzan acciones de conservación ante el poco conocimiento sobre áreas silvestres protegidas

La investigación mostró que, aunque el 74% de la población ha oído hablar de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP), solo un pequeño grupo comprende realmente su función y diferencias con otros espacios. No obstante, 85% de los encuestados reconoció que las considera importantes para el país, lo que refleja una percepción positiva, aunque muchas veces poco informada.

Las áreas silvestres protegidas son territorios creados por disposiciones legales emitidas por el gobierno, para conservar la biodiversidad, proteger especies en peligro y salvaguardar recursos vitales como el agua, el aire limpio y el clima.

Incluyen bosques, sabanas y pastizales, médanos y humedales, y albergan especies emblemáticas como el jaguareté, el oso hormiguero gigante, el ciervo de los pantanos y numerosas especies de aves y plantas. Se trata de espacios esenciales para que el país pueda adaptarse y responder a los desafíos del cambio climático.

Frente a la falta de conocimiento ciudadano, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y WWF-Paraguay trabajan de manera conjunta en el impulso de acciones destinadas a fortalecer tanto la gestión como la comunicación de las ASP.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: El Biofestival propone celebrar y proteger la vida silvestre y el ecoturismo en el Pantanal paraguayo

Entre los avances ya logrados se destacan la capacitación de guardaparques y comunidades en el uso de herramientas para monitorear la vida silvestre, el apoyo a la gestión territorial en el Monumento Natural Cerro Chovoreca y la mejora de condiciones de trabajo en el Parque Nacional Defensores del Chaco con la instalación de paneles solares y baterías.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Nueva identidad para 15 ASP

En este marco, se presentó la nueva identidad visual de las áreas silvestres protegidas del Paraguay, que unificó la imagen de quince áreas bajo un lenguaje común, donde cada logotipo combina elementos propios de su territorio -como la fauna, la flora y/o sus rasgos geográficos - con una estructura gráfica estandarizada.

El resultado es una identidad clara, coherente y fácil de reconocer que refuerza la conexión entre la sociedad y su patrimonio natural.

Su implementación hará que las áreas silvestres protegidas sean más visibles en la señalización, materiales educativos, productos promocionales y plataformas digitales, contribuyendo a acercarlas a la ciudadanía.

Lea más: Colosos de la Tierra celebra a los “Patrimonios del Paraguay”

El trabajo continúa con nuevas metas: mejorar la infraestructura de parques emblemáticos, actualizar la señalización y fortalecer la capacitación y el equipamiento de los guardaparques, y promover la participación ciudadana.

Todas estas acciones, realizadas con el apoyo de la Unión Europea y su estrategia Global Gateway, y el Banco de Desarrollo Alemán (KfW), buscan consolidar la gestión de las áreas y asegurar que sigan cumpliendo su función de resguardar la naturaleza y generar beneficios para las personas.