Santa Rosa: ediles piden informes sobre la situación financiera del municipio

La concejal de Santa Rosa, Misiones, Romí Ruggeri (ANR) explicó que, en la sesión ordinaria del miércoles, presentó un pedido al Ejecutivo para que detalle el estado financiero de la Municipalidad de Santa Rosa. Recordó que, el pasado 1 de octubre, el intendente solicitó una ampliación presupuestaria de G. 224 millones para cubrir deudas con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Lea más: Funcionarios de Trauma se movilizaron frente al hospital: estos reclaman

Según la edil, pese a proponer que el proyecto sea remitido a Comisión, la solicitud fue tratada y aprobada sobre tablas. “Lo inusual es que se aprobó sin dictamen técnico. Nosotros solemos escuchar a los responsables de área antes de un tratamiento de este tipo. Esta vez solo se mencionó el pago de deudas con la ANDE y dietas de exconcejales”, cuestionó.

Añadió que, si bien es de conocimiento público la deuda con la ANDE, se desconoce cuánto se pagó hasta el momento. También persisten obligaciones con exconcejales de otros periodos y demandas laborales originadas en la administración del exintendente y actual diputado Arnaldo Valdez (PLRA).

“Han pasado tres gestiones y aún no se cumplió con esos pagos. Lo más preocupante es cómo vamos a cerrar el año”, advirtió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La concejal recordó además que el municipio arrastra dos años consecutivos de préstamos —2023 y 2024— por déficit temporal de caja, y no descarta que en 2025 se vuelva a recurrir a un crédito. “Imagínense si llegamos a diciembre sin poder pagar jornales, dietas y gastos de representación, ni cubrir los costos de mantenimiento”, alertó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ampliación

El presupuesto aprobado por la Junta Municipal en 2024 para el ejercicio 2025 fue de G. 11.694 millones. Posteriormente, mediante la Ordenanza Nº 473/2025, se autorizó una ampliación de G. 3.414 millones. Con la Ordenanza Nº 480/2025, se aprobó una ampliación de G. 603 millones. Con la reciente ampliación de G. 224 millones, el presupuesto total asciende a G. 15.936 millones.

Lea más: JEM pide copias de causa penal abierta a Walter Acosta