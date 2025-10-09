Senepa insta a los ciudadanos a mantener la limpieza en Caacupé

Pablo Cáceres, jefe del Senepa de Caacupé, explicó que el equipo técnico viene ejecutando un plan operativo especial en la localidad que incluye labores de rociado en puntos estratégicos y acciones educativas con la comunidad, orientadas a eliminar posibles criaderos del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya.

“Estamos trabajando en diferentes distritos del departamento y priorizando los lugares donde se concentran gran cantidad de personas, como la iglesia, romerías, terminales de ómnibus y espacios públicos. En esta época en la que se acerca el novenario de la Virgen de Caacupé, es fundamental reforzar las tareas preventivas para proteger la salud de la población y de los peregrinos que llegarán”, indicó Cáceres.

El responsable de la dependencia sanitaria mencionó además que dentro del plan estratégico interinstitucional se trazaron lineamientos de acción conjunta con otras entidades públicas, de manera a garantizar que el municipio llegue a las celebraciones con la menor cantidad posible de criaderos. “Buscamos reducir al máximo el riesgo de transmisión de enfermedades vectoriales durante los días de mayor afluencia”, subrayó.

Cáceres insistió en la participación activa de los vecinos, recordando que la eliminación de criaderos en los hogares es la medida más efectiva para frenar la propagación del mosquito. “No basta con el trabajo institucional; necesitamos que cada familia revise su patio, sus recipientes, floreros y reservorios de agua. Solo con el compromiso de todos vamos a lograr mantener limpia la ciudad”, resaltó.

Minga ambiental

Finalmente, adelantó que el próximo 21 de noviembre se llevará a cabo una gran minga ambiental interinstitucional, que contará con la colaboración de la Municipalidad de Caacupé, la Gobernación de Cordillera y otras instituciones locales.

“Ese día recorreremos los barrios adyacentes a la Basílica y zonas de gran concurrencia para eliminar criaderos y garantizar una festividad segura, libre de enfermedades”, concluyó.

