Tribunal declara culpable a Pablo Benegas de abuso sexual de una niña

El músico Pablo Benegas fue declarado culpable del abuso sexual de una niña de 11 años en noviembre de 2023. Para el Tribunal de Sentencia que juzga el caso, el acusado también produjo pornografía infantil, ya que filmó las partes íntimas de la víctima. Empero, el artista fue absuelto, por duda, de los hechos de proxenetismo y coacción sexual.

Por ABC Color
09 de octubre de 2025 - 18:31
El acusado Pablo Benegas (der.) y el Abg. Guillermo Duarte Cacavelos, defensor del acusado.
Al finalizar la primera parte del juicio oral el Tribunal de Sentencia declaró la reprochabilidad del músico Pablo Benegas, en el abuso sexual de una niña de 11 años, así como en el hecho de pornografía infantil.

La jueza Lourdes Garcete, quien preside el tribunal integrado además por sus colegas Juan Ortiz y Rossana Maldonado, explicó que en esta etapa del juzgamiento la fiscal Claudia Aguilera probó que el acusado cometió estos hechos entre el 9 y 10 de noviembre del año 2023.

Con relación a la niña de 15 años, hermana de la víctima, el colegiado concluyó que en su caso no se puede hablar de abuso sexual en niños, ya que el Código Penal establece que el hecho se tipifica cuando es cometido contra menores de 14 años.

Además, para los jueces hay dudas de que Benegas haya drogado a las hermanas para luego abusar de ellas, teniendo en cuenta que las niñas de 11 y 15 años, en la noche del 9 de noviembre salieron de la casa del acusado y fueron a la Chacarita, donde compartieron con su madre, una persona adicta, y otra gente dedicada al tráfico de estupefacientes, según lo resaltado por Garcete.

Fono Ayuda 147

Línea gratuita y confidencial para denunciar violencia, abuso o maltrato contra niñas, niños y adolescentes. Disponible 24/7 en todo el país.

