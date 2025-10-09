Tribunal declara culpable a Pablo Benegas de abuso sexual de una niña

Al finalizar la primera parte del juicio oral el Tribunal de Sentencia declaró la reprochabilidad del músico Pablo Benegas, en el abuso sexual de una niña de 11 años, así como en el hecho de pornografía infantil.

La jueza Lourdes Garcete, quien preside el tribunal integrado además por sus colegas Juan Ortiz y Rossana Maldonado, explicó que en esta etapa del juzgamiento la fiscal Claudia Aguilera probó que el acusado cometió estos hechos entre el 9 y 10 de noviembre del año 2023.

Lea más: Fiscalía pide que se declare a Pablo Benegas culpable de abuso a niñas

Con relación a la niña de 15 años, hermana de la víctima, el colegiado concluyó que en su caso no se puede hablar de abuso sexual en niños, ya que el Código Penal establece que el hecho se tipifica cuando es cometido contra menores de 14 años.

Además, para los jueces hay dudas de que Benegas haya drogado a las hermanas para luego abusar de ellas, teniendo en cuenta que las niñas de 11 y 15 años, en la noche del 9 de noviembre salieron de la casa del acusado y fueron a la Chacarita, donde compartieron con su madre, una persona adicta, y otra gente dedicada al tráfico de estupefacientes, según lo resaltado por Garcete.

