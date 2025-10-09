Nacionales

Zonas donde la ANDE hará cortes programados de energía mañana

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) detalló que este viernes realizará cortes programados en varias zonas del país. Todos los detalles en la siguiente nota.

Por ABC Color
09 de octubre de 2025 - 18:23
Cuadrillas de la Ande trabajaran este viernes en varias ciudades del país.
La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) tiene previsto realizar mañana, viernes, trabajos programados en la Región Central y la Región Este de país. La empresa recomienda tomas las medidas correspondientes por seguridad.

Región Central

Zona 01: Calle Domingo Martínez de Irala, afectando parte del Barrio Las Mercedes de la Ciudad de Atyrá. Dpto. de Cordillera. Horario: 08:00 a 18:00.

Actividad: Cambio de conductores en Media Tensión.

Unidad responsable: Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución (DO/UA) LPN 1551/2021.

Zona 02: Compañía Cerro León, de la Ciudad de Pirayú. Dpto. de Paraguarí. Horario: 15:00 a 16:00.

Actividad: Adecuación de estructuras en red Media Tensión.

Unidad responsable: Sección Distribución Paraguarí (DR/PAR2) LPN 1799/2024.

Zona 03: Centro de la Ciudad de Eusebio Ayala y barrios de alrededores hasta Compañías Isla y Punta. Dpto. de Cordillera. Horario: 07:00 a 12:00

Actividad: Montaje de Seccionador de línea o cuchilla sobre alimentador ELA5.

Unidad responsable:Unidad de Administración de Contratos para Obras Regionales de Mejoras en Distribución (DR/UA) LPN 1749/2023.

Zona 04: Barrio Inmaculada de la Ciudad de Eusebio Ayala. Horario: 07:00 a 17:00

Actividad:Cambio de conductores en Media Tensión.

Unidad responsable: Centro de la Ciudad de Eusebio Ayala y barrios de alrededores hasta Compañías, Isla y Punta, Departamento de Cordillera.

Región Este

Zona 01: Santería Sac Tae, Taller GS, Ruchy Artes Librería, Glow Modas, Iglesia Bíblica Senda De Vida - Hernandarias. Horario: 07:00 a 17:00.

Actividad: Mantenimiento de Línea de Media Tensión.

Unidad responsable: Dpto. de Operación de Distribución Regional Este.

Zona 02: Caa Yobái, San Miguel, San Jorge, Colonia San Marcos, Campo Alegre, San Roque, Ybaroty, Reloj Cué, Ycuá Hovy, Colonia Tres Nacientes, Santo Domingo 2 - Juan E. O’leary. Horario: 08:00 a 17:00.

Actividad: Mantenimiento de Línea de Media Tensión.

Unidad responsable: Dpto. de Operación de Distribución Regional Este.

Zona 03: km 19 Monday, Colegio Juana María de Lara, Quesería la Productora S.A., Heladería Luichi, Panadería Rico Sabroso, Taller San Rafael - Ciudad del Este. Horario: 09:00 a 10:30.

Actividad: Mantenimiento de Línea de Media Tensión.

Unidad responsable: Dpto. de Operación de Distribución Regional Este.

La Ande recomienda tomar las medidas preventivas en el horario y zona mencionada, especialmente en hospitales, sanatorios, puestos de salud, Junta de Saneamiento Ambiental, empresas proveedoras de agua potable, instituciones de seguridad pública.

Considerar en todo momento a la línea como energizada, por seguridad.

Si los trabajos anunciados concluyen antes del plazo previsto, el restablecimiento de la energía eléctrica será anticipada.

