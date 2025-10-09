Zonas donde la ANDE hará cortes programados de energía mañana

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) tiene previsto realizar mañana, viernes, trabajos programados en la Región Central y la Región Este de país. La empresa recomienda tomas las medidas correspondientes por seguridad.

Región Central

Zona 01: Calle Domingo Martínez de Irala, afectando parte del Barrio Las Mercedes de la Ciudad de Atyrá. Dpto. de Cordillera. Horario: 08:00 a 18:00.

Actividad: Cambio de conductores en Media Tensión.

Unidad responsable: Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución (DO/UA) LPN 1551/2021.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Zona 02: Compañía Cerro León, de la Ciudad de Pirayú. Dpto. de Paraguarí. Horario: 15:00 a 16:00.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Actividad: Adecuación de estructuras en red Media Tensión.

Unidad responsable: Sección Distribución Paraguarí (DR/PAR2) LPN 1799/2024.

Zona 03: Centro de la Ciudad de Eusebio Ayala y barrios de alrededores hasta Compañías Isla y Punta. Dpto. de Cordillera. Horario: 07:00 a 12:00

Actividad: Montaje de Seccionador de línea o cuchilla sobre alimentador ELA5.

Unidad responsable:Unidad de Administración de Contratos para Obras Regionales de Mejoras en Distribución (DR/UA) LPN 1749/2023.

Zona 04: Barrio Inmaculada de la Ciudad de Eusebio Ayala. Horario: 07:00 a 17:00

Actividad:Cambio de conductores en Media Tensión.

Unidad responsable: Centro de la Ciudad de Eusebio Ayala y barrios de alrededores hasta Compañías, Isla y Punta, Departamento de Cordillera.

Región Este

Zona 01: Santería Sac Tae, Taller GS, Ruchy Artes Librería, Glow Modas, Iglesia Bíblica Senda De Vida - Hernandarias. Horario: 07:00 a 17:00.

Actividad: Mantenimiento de Línea de Media Tensión.

Unidad responsable: Dpto. de Operación de Distribución Regional Este.

Zona 02: Caa Yobái, San Miguel, San Jorge, Colonia San Marcos, Campo Alegre, San Roque, Ybaroty, Reloj Cué, Ycuá Hovy, Colonia Tres Nacientes, Santo Domingo 2 - Juan E. O’leary. Horario: 08:00 a 17:00.

Actividad: Mantenimiento de Línea de Media Tensión.

Unidad responsable: Dpto. de Operación de Distribución Regional Este.

Zona 03: km 19 Monday, Colegio Juana María de Lara, Quesería la Productora S.A., Heladería Luichi, Panadería Rico Sabroso, Taller San Rafael - Ciudad del Este. Horario: 09:00 a 10:30.

Actividad: Mantenimiento de Línea de Media Tensión.

Unidad responsable: Dpto. de Operación de Distribución Regional Este.

La Ande recomienda tomar las medidas preventivas en el horario y zona mencionada, especialmente en hospitales, sanatorios, puestos de salud, Junta de Saneamiento Ambiental, empresas proveedoras de agua potable, instituciones de seguridad pública.

Considerar en todo momento a la línea como energizada, por seguridad.

Si los trabajos anunciados concluyen antes del plazo previsto, el restablecimiento de la energía eléctrica será anticipada.