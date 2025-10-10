Derecho UNA: Rechazan medida cautelar contra designación de Marco Aurelio González

El Tribunal Electoral de Capital y Central, Primera Sala, rechazó la solicitud de medida cautelar planteada por el docente Fausto Portillo, contra el nombramiento de Marco Aurelio González como vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). La resolución, firmada por los magistrados Fabiana Marín, Modesto Núñez y Miryam González, está fechada el 30 de septiembre.

La petición del docente de suspender inmediatamente los efectos de la designación y prohibir a González ejercer el rol de vicedecano, había acompañado a un pedido de nulidad contra la designación, realizada por el Consejo Directivo de la Facultad el 29 de abril. Con esta decisión, el Tribunal todavía no se ha expedido sobre la cuestión de fondo.

Lea más: Derecho UNA: piden nulidad de Marco Aurelio González como vicedecano

En su resolución, los magistrados consideraron que los argumentos planteados por el accionante, un posible perjuicio contra la Facultad de Derecho, como “demandas de nulidad de los actos jurídicos en los que intervenga el vicedecano cuestionado”, no resultan idóneos para justificar la medida cautelar.

Además, consideran “contradictorio que se pretenda proteger, con la medida cautelar, derechos de la unidad académica de la Universidad Nacional de Asunción que realizó la designación cuestionada, es decir, la parte demandada”, dice en otra parte la resolución del Tribunal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La demanda

El 15 de septiembre, Portillo había solicitado la nulidad de la designación de Marco Aurelio González como vicedecano de Derecho UNA, argumentando una serie de irregularidades. Entre ellas, la elección en una sesión ordinaria, cuando debía ser en una sesión extraordinaria, según el reglamento de la facultad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Denuncian que Jorge Bogarín quiere copar también “escuelita” de Ciencias Políticas

El docente señaló que se violaron además normas electorales, al no existir una convocatoria previa, un calendario, la inscripción de candidaturas y la participación del Tribunal Electoral Independiente (TEI) ad hoc.

González, ex procurador general de la República y actual consejero del Banco Central del Paraguay (BCP), soporta varios cuestionamientos dentro de la facultad de Derecho de la UNA, como su cercanía con Jorge Bogarín Alfonso, declarado “significativamente corrupto” por el Gobierno de los Estados Unidos.

Como líder de la Alianza Es Nuestro Momento, Bogarín Alfonso fue elegido recientemente miembro no docente del consejo directivo de la facultad.