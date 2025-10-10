Dos detenidos en operativo contra el microtráfico en Pedro Juan Caballero

Agentes del Departamento de Lucha Contra el Narcotráfico de la Policía Nacional en Amambay llevaron a cabo sucesivos allanamientos en inmuebles que eran utilizados como centros de comercialización de droga al menudeo. Ambos procedimientos se realizaron en viviendas ubicadas en el barrio Bernardino Caballero de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

En uno de ellos, fue detenido Celso Rafael Ayala Mazacotte (23) y de su poder se incautaron unas 40 dosis de cocaína, que iban a ser vendidas a los adictos a las drogas que tienen en zozobra algunas zonas de esta ciudad. Otra de las operaciones se llevó a cabo cerca de la primera vivienda allanada.

En ese lugar, detuvieron a José Franco Torales (41), quien poseía órdenes de captura y frondosos antecedentes penales.

Perfil de los detenidos durante el operativo antidrogas

El subcomisario Luis Gamarra, jefe del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional en Amambay, indicó que el objetivo de los antidrogas era la detención de un supuesto microtraficante. Se trata de Celso Rafael Ayala Mazacotte (23), quien es considerado un vendedor de drogas al consumidor final, dando continuidad al “trabajo” iniciado por otros familiares, como un hermano, la madre y el padrastro del ahora capturado, quienes ya fueron detenidos anteriormente en procedimientos antidrogas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Detienen a 4 personas e incautan drogas, armas y vehículos en Pedro Juan Caballero

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El jefe policial agregó que el segundo detenido, José Franco Torales, poseía dos órdenes de captura y varios antecedentes penales. Las órdenes que pesaban sobre él son por causas abiertas por hurto agravado, además de varios antecedentes penales por asaltos, por lo que es considerado un peligroso delincuente sacado de circulación por los agentes policiales.

Ambos detenidos quedaron a disposición del fiscal Celso Morales, quien encabezó el operativo en representación del Ministerio Público.