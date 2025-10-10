El camino alternativo de San Vicente, símbolo del abandono vial en Cordillera

Baches, desniveles y sectores intransitables son parte del paisaje cotidiano en este tramo que también cumple un rol clave durante la festividad mariana de Caacupé, cuando miles de peregrinos la utilizan para llegar a la Villa Serrana.

Sin embargo, el abandono por parte de las autoridades hace que lo que debería ser una ruta útil y segura sea una trampa peligrosa para automovilistas, motociclistas y peatones.

Vecinos de la zona aseguran que nunca se realizó el mantenimiento adecuado. ”Esta calle se usa mucho desde hace años, y nunca nadie del MOPC pasó a hacer arreglos, esta vía es un desastre" lamentó Bernardo González, uno de los pobladores.

El deterioro del camino no solo afecta la movilidad diaria, sino también la seguridad de quienes transitan por allí. Con las lluvias, los baches se convierten en verdaderos cráteres que obligan a los conductores a maniobrar con riesgo de accidentes.

Mientras tanto, las autoridades locales y departamentales parecen mirar hacia otro lado. El camino alternativo de San Vicente, vital para el tránsito regional y las festividades religiosas, continúa siendo un reflejo del abandono y la falta de gestión en materia vial que afecta a gran parte del departamento de Cordillera.

Juan de Mena y Atyrá también claman por caminos

Al igual que la zona de San Vicente, los pobladores del kilómetro 100 de la ruta PY03, en el distrito de Juan de Mena, y de la compañía Bernardino Caballero de Atyrá, aseguran sentirse olvidados por las autoridades. Desde hace varios años, ambas comunidades vienen reclamando sin éxito la reparación de los caminos que conectan sus barrios con los centros urbanos cercanos.

En Juan de Mena, el acceso principal se encuentra en condiciones críticas: los baches se multiplican con cada lluvia y el tránsito se vuelve casi imposible, afectando especialmente a los productores que dependen de la vía para transportar sus productos. Los ciudadanos afirman que ya realizaron numerosos pedidos al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), pero hasta el momento no obtuvieron respuestas concretas.

La situación no es diferente en la compañía Bernardino Caballero de Atyrá, donde la falta de mantenimiento hace que el trayecto se convierta en un lodazal cada vez que llueve. Los vehículos quedan atascados y los pobladores deben caminar largas distancias para llegar a la ruta principal.

Para consultar sobre los inconvenientes, tratamos de comunicarnos con la Dirección del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, pero nadie respondió a las llamadas. Desde este medio quedamos abiertos a incluir la versión institucional si desean referirse al caso.

