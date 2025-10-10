Las acciones del PNUD durante sus 48 años de actividad en Paraguay

PNUD indicó que este año su trabajo se centra en la transformación digital del Paraguay, para lograr instituciones más eficientes y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
“En un mundo cada vez más digitalizado, la entidad ha puesto un foco especial en la adopción de la tecnología como motor del desarrollo nacional, apoyando a diversas instituciones públicas en sus procesos de modernización”, indica.
Detalló algunas de sus acciones que van desde gestión de tierras hasta la administración de justicia:
- Administración Tributaria: El PNUD apoyó la modernización y actualización del Sistema de Gestión Tributaria Marangatú de la ex Secretaría de Estado de Tributación (SET), hoy DNIT.
- Catastro 100% Digital: Se logró la digitalización completa de los certificados catastrales expedidos por la Dirección General del Servicio Nacional de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas, simplificando trámites esenciales.
- Gestión Forestal e Impacto Ambiental: Se impulsó la innovación digital del INFONA (Instituto Forestal Nacional), con el desarrollo de portales clave (Inversión Forestal y Bosques y Usos de la Tierra), la implementación del Sistema Integral de Gestión Forestal (SIGF) y la digitalización de más de un millón de documentos. Además, se fortaleció la transparencia climática junto al MADES mediante herramientas digitales.
- Comercio y Emprendimiento: En colaboración con el MIC, se puso a disposición del público información en línea sobre 70 trámites para la apertura de empresas y se apoyó la actualización de las plataformas de la Ventanilla Única de Exportaciones (VUE).
- Apoyo a MIPYMES: Junto al MIC y el BID, se impulsaron 1.090 chequeos a MIPYMES para medir y mejorar su madurez digital a través del programa Local Digital.
Otras gestiones de PNUD
PNUD destina otro apartado para la labor en el fortalecimiento institucional y democrático. En ese sentido, destaca las siguientes iniciativas:
- Justicia y Democracia: El PNUD apoyó la modernización de las herramientas digitales de Gestión Jurisdiccional (JUDISOFT) del Poder Judicial. En colaboración con el TSJE, implementó soluciones tecnológicas para fortalecer la integridad de la información en contexto electoral, promoviendo un entorno más confiable y transparente para la participación democrática.
- Capacitación y Género: Más de 200 funcionarios y profesionales fueron capacitados virtualmente en planificación y ordenamiento territorial (programa CAPA Ciudades). Además, 150 participantes del sector público y privado asistieron al Diplomado de Género y Políticas Públicas, realizado con el Ministerio de la Mujer y la UNAE.
“Nuestra cooperación busca aportar al fortalecimiento de las instituciones para implementar soluciones integrales que faciliten un futuro más inclusivo y sostenible, de la mano de herramientas esenciales como la digitalización y la innovación“, señala la organización, que opera en unos 170 países del mundo.