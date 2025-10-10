Nacionales

Mitic ofrecerá charlas sobre ciberseguridad: ¿dónde y cuándo?

Por el mes de la concientización sobre la ciberseguridad, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) prepara una serie de capacitaciones y charlas gratuitas. ¿Dónde y cuándo? En la siguiente nota, más detalles.

10 de octubre de 2025 - 19:04
Imagen ilustrativa: contraseñas, pines y protección de datos personales.
Imagen ilustrativa: contraseñas, pines y protección de datos personales. Tero Vesalainen

Mediante el Centro de Respuestas a Incidentes Cibernéticos (CERT-PY), el Mitic confirmó una serie de charlas y capacitaciones de ciberseguridad que iniciarán la próxima semana.

Entre los temas se encuentran la protección de datos en dispositivos móviles, el “llavero” electrónico, uso seguro de cuentas financieras, delitos informáticos emergentes y otros.

Asimismo, las actividades se desarrollarán de forma presencial entre el 14 y el 21 de octubre, en la nueva sede del Centro de Acceso a la Información (CAI), ubicado en el piso 2 del edificio Ayfra – Conatel. La dirección es Pdte. Franco y Ayolas, Asunción.

¿Cómo formar parte?

Las actividades están abiertas al público en general de forma totalmente gratuita, pero sí requieren una inscripción en la plataforma estatal www.cursos.gov.py y todas se desarrollarán de 09:30 a 11:00. Asimismo, según el ministerio, no se requieren conocimientos previos para formar parte.

Capacitaciones presenciales del Mitic sobre ciberseguridad.
