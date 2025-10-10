Niña de tres años muere en accidente de tránsito en Pedro Juan Caballero

Un nuevo caso de accidente de tránsito se registró en la ciudad de Pedro Juan Caballero; esta vez el percance le costó la vida a una niña de 3 años identificada como Mirelly Maite López Benítez, quien se encontraba en la parte delantera de una motocicleta guiada por su madre. La conductora del biciclo fue identificada como Zulma Carolina Benítez Barreto, de 34 años, quien sufrió lesiones, al igual que la tercera ocupante de la motocicleta, una niña de 7 años; ambas sobrevivientes fueron auxiliadas por bomberos hasta el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero.

Posibles circunstancias del accidente

Según un informe de la Comisaría 7ª del barrio Jardín Aurora, el mortal percance ocurrió sobre De los Ángeles Vega, casi Ruta PY05, uno de los puntos semafóricos de la ciudad. “La moto guiada por la mujer estaba estacionada en el punto semafórico al igual que un automóvil cuyos demás datos se desconocen; al dar luz verde, ambos iniciaron su marcha hacia una misma dirección cuando repentinamente el automóvil hizo un giro, se produjo un roce con el biciclo, lo que motivó que la conductora perdiera el control y cayera a una cuneta, mientras el conductor del automóvil huyó del lugar”, indica el boletín policial.

Tras el accidente, las sobrevivientes fueron llevadas al Hospital Regional de esta ciudad y la motocicleta fue incautada.

