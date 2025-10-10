Nacionales

Reparación de Avelino Martínez costará casi G. 90.000 millones más de lo estimado

El Ministerio de Obras confirmó la adjudicación del aguardado proyecto de rehabilitación de la avenida Avelino Martínez, a un monto que supera los G. 242.000 millones, casi G. 90.000 millones más de lo previsto. Fueron adjudicados “Consorcio Vial GS” y “Consorcio Constructora Asunción S.A. y Asociados/49″. Aún no se anunció la fecha de inicio, pero el MOPC aclara que su continuidad durante los ejercicios fiscales 2026 y 2027 estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria.

10 de octubre de 2025 - 08:46
En la zona donde Avelino Martínez cruza por la ciudad de San Lorenzo ya fue frezado.
Avelino Martínez presenta múltiples problemas viales. El MOPC confirmó la adjudicación de la obra, pero estará sujeta a disponibilidad presupuiestaria. Lucia González

La esperada rehabilitación de la avenida Avelino Martínez, una de las principales arterias del Departamento Central, ya fue adjudicada, según lo anunció el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). La ministra Claudia Centurión firmó la adjudicación del proyecto que promete renovar completamente casi seis kilómetros de la deteriorada vía.

Lo llamativo es que el monto adjudicado en total es de G. 242.759.039.991, pese a que inicialmente, según consta en la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el monto estimado era de poco más de G. 155.000 millones. La diferencia es de casi G. 90.000 millones (36%).

La vigencia del contrato se extenderá hasta la recepción definitiva de los trabajos ejecutados y su continuidad durante los ejercicios fiscales 2026 y 2027 estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria.

Monto estimado de las obras en Avelino Martínez.
Adjudicaciones y tramos detallados

La millonaria obra fue dividida en dos lotes y adjudicada a los siguientes consorcios, según la Resolución N° 1748:

  • Lote 1 (Km 0+200 al 3,5): Adjudicado al Consorcio Vial GS (T&C S.A. y Black S.A.) por un monto de G. 128.455.760.129.
  • Lote 2 (Km 3,5 al 5,95): A cargo del Consorcio Constructora Asunción S.A. y Asociados/49 (Constructora Asunción S.A. y Enrique Edgardo Diaz Benza Cano), con una inversión de G. 114.303.279.862.

El tramo a rehabilitar se extiende desde el empalme con la Ruta PY01 (zona de Tres Bocas) hasta su conexión con la Ruta PY02, en el corazón del centro de San Lorenzo.

Obra dependerá de la disponibilidad presupuestaria

El proyecto contempla una rehabilitación estructural integral de la calzada. El nuevo pavimento debe ser de hormigón hidráulico sobre una base granular y subrasante mejorada.

La intervención incluye la incorporación de elementos esenciales para su durabilidad, como:

  • Drenes longitudinales
  • Cordones cuneta y badenes
  • Uso de geotextil

Además, las calles transversales deberán ser totalmente rehabilitadas con remoción del pavimento actual, regularización y aplicación de carpeta de concreto asfáltico sobre base y subbase granular estabilizada. El proyecto también abarca estudios hidrológicos, hidráulicos y la verificación del diseño estructural.

La fiscalización y supervisión técnica de todo el proceso estarán a cargo del propio MOPC, que deberá velar por el cumplimiento de los estrictos estándares de calidad.

