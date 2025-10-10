Teletón 2025 lanzó su campaña en Ayolas y busca unir al país con un mensaje de inclusión

El director ejecutivo de la Fundación Teletón, Víctor Ibarrola, señaló este viernes en Ayolas que su presencia, junto a otros integrantes de la organización benéfica, como el presidente de la Fundación, Vicente Scavone, forma parte de la gira maratónica iniciada ayer en Villa Oliva y Pilar. El objetivo es hacer llegar el mensaje de solidaridad e inclusión de la institución sobre el gran evento a desarrollarse los días 7 y 8 de noviembre, correspondiente a la Teletón 2025.

“Primero que nada, el objetivo de Teletón 2025 es poder sostener el próximo año la rehabilitación de las 1.930 personas que se vienen atendiendo en el año en curso. El segundo objetivo es que todos los bebés, niños y adolescentes que se inscriban en 2026 también puedan ser atendidos”, indicó Ibarrola.

“Para el próximo año se quiere seguir con las puertas abiertas, y eso lo vamos a lograr llegando a la meta gracias a todas las donaciones de las personas y de las empresas que se ponen en el lugar de las familias de Teletón, que necesitan un servicio terapéutico. El gran objetivo es unir al país por una causa”, manifestó.

A su turno, Scavone dijo que la gira iniciada ayer en Ñeembucú, y continuada este viernes en Ayolas, busca involucrar a la mayor cantidad posible de compatriotas. “Por eso hoy estamos aquí, donde sabemos que hay varios usuarios nuestros, como también mucho apoyo de la gente que siempre responde a los proyectos solidarios que tenemos”, indicó.

Mencionó que la credibilidad de Teletón permitió lograr la confianza de tanta gente que siempre está dando su apoyo porque ve los resultados alcanzados por la institución.

En la actualidad, se está llegando a más de 1.900 familias, y siempre hace falta llegar a más personas que tengan algún tipo de discapacidad que pueda ser atendida con la capacidad, el conocimiento y los medios disponibles, para que esos compatriotas tengan una mejor calidad de vida, explicó el presidente de la organización.

