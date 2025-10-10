Teletón realizó una gira por Ñeembucú para promover la colecta anual

Los principales directivos de Teletón, encabezados por Víctor Ibarrola y Vicente Scavone, realizaron una gira por el departamento de Ñeembucú con el objetivo de promocionar la próxima colecta anual que tendrá lugar los días 7 y 8 de noviembre en todo el país.

La jornada se desarrolló en Villa Oliva y continuó en la ciudad de Pilar, con la participación de figuras de radio, televisión e influencers que acompañan la causa solidaria.

El director ejecutivo, Víctor Ibarrola, destacó que actualmente más de 60 personas de Ñeembucú reciben atención en los distintos servicios que ofrece Teletón, con un promedio mensual de inversión de 11 millones de guaraníes destinados a terapias y tratamientos especializados.

Por su parte, Vicente Scavone señaló que la institución está trabajando para recuperar la pileta terapéutica utilizada en los tratamientos de hidromasaje para pacientes con discapacidad, fundamental en el proceso de rehabilitación física.

Los directivos no adelantaron cuánto será la meta económica de este año, pero insistieron en la importancia de la colaboración ciudadana para mantener el servicio gratuito y de calidad que la fundación ofrece a miles de familias en todo el país.

La gira de Teletón busca concientizar y motivar a la comunidad sobre el valor de la solidaridad y el impacto real que tiene cada aporte en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad.