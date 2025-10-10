Video: Intenso incendio en la Transchaco

Un incendio de gran magnitud se registra a la altura del kilómetro 92 de la Ruta PY09 (Transchaco), en el departamento de Presidente Hayes.

Bomberos voluntarios de la 3ª Compañía Departamental de Benjamín Aceval (K147) y de la 2ª Compañía Departamental de José Falcón (K146) se encuentran en el lugar trabajando intensamente para sofocar los focos de fuego que se expandieron por amplias áreas de pastizales.

En imágenes captadas por los propios intervinientes se observan columnas de fuego y humo que se extienden a lo largo de la zona, mientras los voluntarios intentan controlar el siniestro en condiciones de difícil acceso.

Refuerzos en camino

El comandante nacional del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), Marco Almada, confirmó que se están destinando más recursos para contener la situación.

“Se está trabajando en la zona. Los compañeros bomberos están trabajando en el lugar y ahora está yendo la unidad forestal de intervención para la zona. Hay dos focos de mediana a gran magnitud y van a estar trabajando toda esta noche. Al momento, ese es el apoyo que estamos enviando”, explicó Almada

Los bomberos reportaron al menos dos focos de incendio a más de tres kilómetros de distancia, uno de otro, lo que dificulta las tareas de control. A ello se suma la falta de caminos accesibles para los vehículos de emergencia.

Hasta el momento no se reportaron víctimas, pero el fuego continúa activo.