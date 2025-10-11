Denuncian “carneada” de motocicleta en el depósito de la Fiscalía de Caaguazú

El afectado, identificado como Lilio Franco, quien al retirar su biciclo se encontró con que varias partes habían sido robadas y otras reemplazadas por piezas de peor estado. Indignado por la situación, grabó un video mostrando las condiciones en que halló su motocicleta y lamentó que el hecho ocurriera precisamente en una institución donde deberían resguardarse los bienes incautados.

En el video comentó que la motocicleta era su elemento de trabajo diario, con el cual sostenía a su familia.

Lea más: Abren boquete y roban evidencias del depósito de la Fiscalía

Fiscal “aconsejó” denunciar el hecho

El fiscal Ángel Gill, quien había ordenado su detención temporal durante la investigación por el asesinato de un joven delivery, explicó que el hombre fue liberado tras comprobarse que no tenía vinculación con el hecho. Fue al intentar retirar el rodado cuando descubrió que el biciclo habría sido prácticamente alterado y hurtado en partes dentro del propio depósito fiscal.

Gill indicó que aconsejó al afectado formular una denuncia por hurto, causa que quedó a cargo de la fiscal Nilsa Torales, quien ya se encuentra investigando lo ocurrido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

ABC intentó comunicarse con la fiscal Torales, pero tras varias llamadas a su número con terminación 251, no respondió. En caso de que desee brindar su versión, puede contactar con esta redacción.