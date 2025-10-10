Convención del PLRA: ¿cuál será el tema principal en la cita liberal del domingo?

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas, habló sobre la convención extraordinaria que el principal partido de oposición de Paraguay llevará a cabo este domingo en la ciudad de Caacupé.

Fleitas explicó que la convención tendrá como tema principal autorizar al directorio del PLRA a ratificar los acuerdos de alianza o concertación que representantes del partido consigan en los distintos distritos del país de cara a las elecciones municipales de 2026, que no pueden oficializarse sin autorización de la convención.

Afirmó que se espera una “concurrencia importante” de los cerca de 600 convencionales del Partido Liberal.

“Un dinamismo diferente” y mayor “madurez”

El presidente del PLRA dijo que, luego de la contundente derrota del PLRA a manos del Partido Colorado (Asociación Nacional Republicana, ANR) en las elecciones generales de 2023, se observa un “dinamismo muy diferente” dentro del partido en preparación a los comicios municipales del próximo año.

Afirmó que se observa una mayor “madurez” en tanto en la dirigencia del partido como en la oposición en general que se refleja en el hecho de que ya hay consensos “consolidados” de partidos y movimientos opositores en “una cantidad importante de distritos” en los que la oposición presentó varias candidaturas en las elecciones municipales de 2021.

“Hoy se entienden que la necesidad de unidad en la oposición es importante”, dijo Fleitas.

Ciudad del Este, la primera pulseada

El presidente del Partido Liberal señaló el caso de Ciudad del Este, donde este mes se realizará una elección municipal extraordinaria para elegir a un reemplazante del destituido intendente Miguel Prieto para lo que queda del periodo 2021-2026.

Allí, el consejo de presidentes de comités del PLRA decidió por unanimidad apoyar la candidatura del postulante Daniel Mujica, candidato del movimiento Yo Creo de Miguel Prieto.

La votación de este mes en Ciudad del Este es “la primera pulseada electoral importante entre el cartismo y la oposición” desde las elecciones generales de 2023 y “va a empezar a marcar el rumbo” electoral de cara a las municipales de 2026, señaló Fleitas.