Festival de la Raza 2025: Talento joven brilló en el arranque del programa con el Pre-Festival

El evento conocido como Pre-Festival marcó el inicio oficial del programa cultural de la edición N° 42 del Festival de la Raza en Villarrica. La jornada reunió a artistas emergentes que se presentaron en diversas categorías, desde revelación infantil hasta conjunto musical, en busca de un lugar en la Noche Gigante, la velada principal del festival.

El evento comenzó con la presentación del Coro Municipal de la Escuela de Canto Popular, dirigido por la profesora Alba María Vázquez, que interpretó “Un viaje al interior”, de David Portillo. Con esta apertura, se dio paso a una noche cargada de talento y patriotismo.

La competencia contó con una notable participación de niños y jóvenes que, con gran entusiasmo, llevaron al escenario piezas emblemáticas del repertorio nacional. En la categoría Revelación Infantil, la pequeña Irene Elizabeth Brítez Domínguez, de apenas 7 años, interpretó “Mi Paraguaya” de Fernando Rivarola, acompañada por piano.

También en el segmento infantil, Valentina Alelí Vázquez, de 4 años, encantó al público con “Pacholi”, obra de Juan Manuel Frutos y Eladio Martínez, acompañada por los guitarristas Ángel Vera y Luis Santacruz.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre los números instrumentales destacó Matías Escobar, de 28 años, quien presentó una versión de “Mis noches sin ti”, de Demetrio Ortiz, en bajo eléctrico, sin acompañamiento. El certamen también incluyó dúos y tríos, donde se lucieron jóvenes intérpretes de distintos distritos del Guairá.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Trío Latido Guaraní, integrado por Dharien Gamarra, Carlos Escobar y Tobías Vázquez, presentó “Máva ykére pa reime”, de Bernardo Barrios, con teclado y guitarra.

Lea más: Festival de la Raza anuncia su edición N° 42 con acceso gratuito para todo público

En la categoría Solista Masculino, José Ignacio Paredes Bausaldo, de 45 años, interpretó su propia composición “Che Tupasy-imi”, mientras que en la femenina, Luz Marina Keudell deleitó con “Paraguaya Linda”, de Mauricio Cardozo Ocampo.

Un gran momento de la noche fue el homenaje en vida a César “Chacho” Resquín Torres, destacado músico y comunicador guaireño, conocido por su defensa del idioma guaraní y la difusión de la música nacional a través de sus programas radiales.

La competencia prosiguió con una variedad de propuestas: dúos mixtos, instrumentales y conjuntos. Entre ellos, Rolando Sánchez y Nicolás Pérez presentaron “Nde resa kuarahy ame”, de Teodoro S. Mongelos, mientras que el dúo Guadalupe Leguizamón y Walter Furler interpretó “Mborayhu Asy”, de Juan Escobar y Rosalía Díaz.

Lea más: Noche mágica en el mega Festival de la Raza en Villarrica

El cierre competitivo estuvo a cargo del Grupo Gama Guaraní, que interpretó “Puerto Irala”, de Saturnino Ramírez Grance. El conjunto, integrado por jóvenes músicos locales, ofreció una actuación vibrante que combinó batería, bajo, guitarra, teclado, acordeón y voces, logrando gran conexión con la audiencia.