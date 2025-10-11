Imputan a funcionarios de Caja Municipal por supuestos pagos irregulares

Este sábado, el Ministerio Público anunció imputaciones contra 12 funcionarios de la Caja de Jubilados y Pensionados del Personal Municipal, entre ellos exdirectivos, a quienes atribuye supuestos hechos de lesión de confianza y uso de documentos de contenido no auténtico.

La Fiscalía no publicó los nombres de las personas imputadas, pero indicó en un comunicado que las imputaciones tienen relación con irregularidades en el pago de la Devolución Total de Aportes.

Según el Ministerio Público, esos pagos se estaban realizando “contraviniendo los procesos administrativos” y los destinatarios del dinero eran personas “distintas de los afiliados que figuraban como supuestos beneficiarios”.

Lea más: Directivos de la Caja de Jubilación Municipal deben devolver dinero, reafirma denunciante

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Fiscalía estima en aproximadamente 10.000 millones de guaraníes el daño patrimonial a la Caja Municipal relacionado a esos hechos.