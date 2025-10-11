Unas 15 ciudades del país estarán sin electricidad este domingo

Varios trabajos programados de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) se realizarán durante la jornada del domingo, con el fin de mejorar el servicio eléctrico y garantizar mayor seguridad en las redes de distribución. Numerosos hogares estarán sin el servicio incluso durante todo el día, por lo que se insta a tomar precauciones en hospitales y para resguardar alimentos perecederos.

A continuación, el detalle completo de las zonas afectadas por departamento y ciudad.

Central

Asunción: Avda. Artigas desde Avda. Brasilia hasta Ramón Gómez Caballero. Calles Damas Argentinas, 8 de Junio, Sgto. Fernández, Villarrica, Altos, Ramón Gómez Caballero, San Estanislao, Avda. Costanera Norte y zonas del Barrio Jara y Banco San Miguel. Horario: De 08:00 a 18:00.

Limpio: Calle S/N desde Padre Montiel hasta la Bodega El Takua. Zona de la Plaza La Amistad, Despensa M y B, Despensa San Expedito y Despensa Atypa. Barrio Villa Jardín. Horario: De 09:00 a 19:00.

Villa Elisa: Calles Buenaventura Fleitas, Colonia Elisa, San Roque González, San Luis, Nuestra Señora, Adrián Jara, 1ra. y 2da. Proyectada, entre otras. Barrio Arroyo Seco. Horario: De 07:30 a 17:30.

Capiatá: Ruta PY02 Mcal. Estigarribia y Boquerón. Barrio Laurelty. Horario: De 08:00 a 18:00.

San Antonio: Dr. Pedro Torales desde Unión Paraguaya hasta Avda. San Antonio; Lorenzo Medina y Eustaquio García. Barrio San Francisco. Horario: De 08:00 a 18:00.

Cordillera

Atyrá: Calle Gral. Díaz entre Gral. Caballero y Domingo Martínez – Parroquia San Francisco de Asís. Horario: De 08:00 a 12:30.

Eusebio Ayala: Ruta Aguaity - Tobatí, afectando parte de las compañías Tujukua y Aguaity. Horario: De 07:00 a 17:00.

Ypacaraí: Barrio Puerta del Lago - Urbanización Casa Blanca. Horario: De 08:00 a 18:00.

Alto Paraná

Ciudad del Este: Ex supercarretera desde Futuro Fortis frente a la Plaza Mbaracayú hasta la estación de servicios Petrochaco. Incluye Hospital Regional, Bomberos Voluntarios y zonas aledañas. Horario: De 06:00 a 18:00.

Naranjal: Centro urbano de Naranjal, San Pedrito y Copronar. Horario: De 06:30 a 08:30.

Hernandarias: Ex supercarretera desde entrada a Costa del Lago hasta Cruce Santa Fe. Barrios Santa Rosa, Tacurú Pucú y Mandu’arã. Horario: De 08:00 a 10:00.

Tavapy: Patricio Colmán, Fulgencio R. Moreno, Km 17, Km 20, Campiñas Verdes, San Miguel, Jatai, Puerto Dolores y Tavapy Margen Izquierdo. Horario: De 06:30 a 10:30 horas.

Ciudad del Este – Derivación Fipar: Desde surtidor Petrochaco. Horario: De 07:00 a 09:00.

<b>Caaguazú</b>

Caaguazú: Santa Ana, San Pedro, Jakare Kái y Campo Florido. Horario: De 08:00 a 12:00.

<b>Canindeyú</b>

Saltos del Guairá: Desde Hotel FV Ruta PY03 hasta sector Colegio Nacional Panchito López (Km 5). Horario: De 05:00 a 13:00.

Trabajos para mejorar el servicio

Desde la ANDE informaron que los cortes forman parte del plan de mantenimiento preventivo y adecuación de redes, con el fin de reducir fallas y mejorar la calidad del suministro eléctrico en todo el territorio nacional.

Se recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias, especialmente en los hospitales, hogares y comercios, durante los horarios señalados.

