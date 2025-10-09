ANDE integra comité para nueva planta solar en el Chaco

La primera reunión del Comité Multisectorial de Apoyo para la Expansión de Energías Renovables No Convencionales se realizó el martes último, con la participación del presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, ejecutivos de la institución y jefes de las unidades técnicas involucradas.

Durante el encuentro destacaron que la planta de Mariscal Estigarribia será la primera central solar del país equipada con un sistema de almacenamiento de baterías (BESS) conectadas al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Resaltaron que este avance marca un hito en la incorporación de tecnologías limpias dentro del plan de expansión energética de la estatal.

El comité tiene como finalidad coordinar acciones conjuntas entre las distintas áreas técnicas de la ANDE, garantizando la implementación eficiente de los proyectos estratégicos vinculados a las energías renovables no convencionales.

El Ing. Sosa felicitó a los integrantes del comité y subrayó la importancia del trabajo en equipo para el éxito del proyecto. “En este momento estamos haciendo historia y espero que pronto tengamos montadores oficiales de paneles solares con mano de obra completamente de la ANDE”, afirmó.

La empresa estatal de electricidad destacó que con esta iniciativa, la ANDE consolida su compromiso institucional con la planificación estratégica, la innovación tecnológica y la sostenibilidad energética y promueve el trabajo en equipo, como eje fundamental para el desarrollo de los futuros proyectos de generación en el Paraguay.