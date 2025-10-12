Fuerte viento destechó viviendas, destruyó cultivos y afectó el tendido eléctrico en Choré

Datos preliminares señalan que, aproximadamente a las 06:00, un fuerte ventarrón que duró unos cinco minutos dejó a su paso considerables pérdidas económicas en unas 10 a 15 familias asentadas en este sector del distrito de Choré, cuyos miembros solicitan la asistencia de los organismos correspondientes.

Según los reportes recabados con la Policía de la zona, hasta el momento no hay un informe oficial de la cantidad de viviendas dañadas, pero se maneja que serían unas 15 casas que fueron alcanzadas por el temporal, el cual además afectó el servicio del tendido eléctrico de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y los cultivos agrícolas.

Debido a esta situación, hasta este momento los vecinos del área afectada se encuentran sin energía eléctrica y sin servicio de comunicación telefónica. Sin embargo, los funcionarios de la oficina regional del ente estatal ya están realizando los trabajos de reparación de las líneas de la ANDE, con el objetivo de solucionar el problema, informó el Ing. Eduardo Villalba, de San Estanislao.

Lea más: priorizan siembra de productos de temporada

Piden ayuda

Por su parte, las familias cuyas viviendas y parcelas de cultivo fueron dañadas por el fenómeno natural de esta mañana esperan la ayuda de las instituciones encargadas de este tipo de acontecimientos, a fin de poder paliar al menos parte de las pérdidas causadas por el viento.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy