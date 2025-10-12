Nacionales

Fuerte viento destechó viviendas, destruyó cultivos y afectó el tendido eléctrico en Choré

CHORÉ. Varias viviendas fueron destechadas por un fuerte viento que se registró esta mañana en la compañía Ycuá Porã de este municipio. También afectó el servicio del tendido eléctrico de la ANDE y destruyó una importante cantidad de cultivos agrícolas, especialmente de los rubros de invernaderos.

Por Sergio Escobar Rober
12 de octubre de 2025 - 14:19
Datos preliminares indican que unas 15 casas quedaron destechadas por el fuerte viento
Datos preliminares indican que unas 15 casas quedaron destechadas por el fuerte viento

Datos preliminares señalan que, aproximadamente a las 06:00, un fuerte ventarrón que duró unos cinco minutos dejó a su paso considerables pérdidas económicas en unas 10 a 15 familias asentadas en este sector del distrito de Choré, cuyos miembros solicitan la asistencia de los organismos correspondientes.

Algunas de las viviendas fueron completamente destechadas, cuyos enseres quedaron en la intemperie
Algunas de las viviendas fueron completamente destechadas, cuyos enseres quedaron en la intemperie

Según los reportes recabados con la Policía de la zona, hasta el momento no hay un informe oficial de la cantidad de viviendas dañadas, pero se maneja que serían unas 15 casas que fueron alcanzadas por el temporal, el cual además afectó el servicio del tendido eléctrico de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y los cultivos agrícolas.

Debido a esta situación, hasta este momento los vecinos del área afectada se encuentran sin energía eléctrica y sin servicio de comunicación telefónica. Sin embargo, los funcionarios de la oficina regional del ente estatal ya están realizando los trabajos de reparación de las líneas de la ANDE, con el objetivo de solucionar el problema, informó el Ing. Eduardo Villalba, de San Estanislao.

Lea más: priorizan siembra de productos de temporada

Piden ayuda

Por su parte, las familias cuyas viviendas y parcelas de cultivo fueron dañadas por el fenómeno natural de esta mañana esperan la ayuda de las instituciones encargadas de este tipo de acontecimientos, a fin de poder paliar al menos parte de las pérdidas causadas por el viento.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado