Video de un enorme granizo y los destrozos que dejó el temporal de anoche

Los destrozos a causa del temporal de anoche se registran en Paraguarí, Misiones, San Pedro y algunos otros puntos del interior del país.

En María Antonia, Paraguarí, el temporal azotó alrededor de la 01:00 de la madrugada a la comunidad y dejó a su paso cuantiosos daños materiales, cultivos agrícolas destruidos y un niño herido. Más de 45 familias resultaron afectadas, según los reportes preliminares.

En Ayolas, Misiones, lluvias intensas, vientos fuertes y caída de granizo, afectó a viviendas, al servicio de energía eléctrica y varios caminos quedaron intransittables. En la compañía Corateí, los pobladores reportaron árboles derribados, viviendas con daños en los techos, casas quedaron rodeadas de aguas y en algunos sectores los caminos se inundaron.

El fenómeno climático también se sintió con fuerza en los distritos de Santa María de Fe y San Miguel. En estas comunidades, aproximadamente nueve viviendas (cuatro de ellas desocupadas) sufrieron daños materiales.

Ycuá Porã, San Pedro, también se registraron varias casas destechadas y la destrucción de una importante cantidad de cultivos agrícolas. Aproximadamente 15 familias fueron afectadas.

Asistencia de la SEN

El ministro de la SEN, Arsenio Zárate, confirmó que entre las zonas afectadas por el temporal, la localidad de San Juan, Misiones, es de la que registran mayor pedido de asistencia y destrozos, de acuerdo a los informes provistos por los intendentes locales.

En Santiago, Misiones registran al menos 15 familias afectadas, mientras que en San Juan Misiones también serían otras 15 familias.