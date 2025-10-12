Tormenta con granizos deja viviendas destechadas, cultivos destrozados y un herido en María Antonia

Las zonas más golpeadas por el fenómeno climático, que estuvo acompañado de fuertes ráfagas de viento y granizadas, son el centro urbano, la compañía Potrerito y el asentamiento Santa Librada. En estos lugares, numerosas viviendas quedaron sin techos, con estructuras dañadas y pertenencias destruidas por la fuerza del viento.

Un menor de edad resultó con heridas en los brazos y las piernas luego de que parte de la estructura de su vivienda se desplomara sobre él. Fue trasladado de inmediato al centro asistencial local, donde recibió atención médica.

Efectivos policiales de la Comisaría N.º 18 y funcionarios de la Municipalidad de María Antonia recorren desde tempranas horas las áreas afectadas, con el objetivo de relevar los daños y coordinar el pedido de asistencia a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), explicó el intendente local Luis Carlos Ledezma (ANR).

El temporal también provocó graves perjuicios a la producción agrícola de la zona. Diversos cultivos, en especial de cebolla, quedaron completamente destruidos, ocasionando pérdidas significativas para los pequeños productores locales que dependen de la cosecha para su sustento, explicó el jefe comunal.

Los pobladores enfrentan momentos difíciles, ya que algunas viviendas permanecen anegadas y varias familias, incluyendo niños y personas mayores, amanecieron en medio del agua.

La situación se ve agravada por la inaccesibilidad de los caminos rurales, los cuales se encuentran en mal estado y dificultan el ingreso de vehículos de emergencia y la llegada de ayuda.