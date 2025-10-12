Nacionales

Tormenta con granizos deja viviendas destechadas, cultivos destrozados y un herido en María Antonia

MARÍA ANTONIA, PARAGUARÍ. Un fuerte temporal acompañado de intensas ráfagas de viento y granizadas azotó alrededor de la 01:00 de la madrugada a la comunidad de María Antonia, dejando a su paso cuantiosos daños materiales, cultivos agrícolas destruidos y al menos un niño herido. Más de 45 familias resultaron afectadas, según los reportes preliminares brindados por el intendente municipal, Luis Carlos Ledezma Agüero.

Por Emilce Ramírez
12 de octubre de 2025 - 13:03
Tormenta con granizo causa destrozos y deja un herido en María Antonia.
Las zonas más golpeadas por el fenómeno climático, que estuvo acompañado de fuertes ráfagas de viento y granizadas, son el centro urbano, la compañía Potrerito y el asentamiento Santa Librada. En estos lugares, numerosas viviendas quedaron sin techos, con estructuras dañadas y pertenencias destruidas por la fuerza del viento.

La granizada que afectó a María Antonia destruyó gran parte de los cultivos de cebolla, ocasionando importantes pérdidas para los productores locales.
Un menor de edad resultó con heridas en los brazos y las piernas luego de que parte de la estructura de su vivienda se desplomara sobre él. Fue trasladado de inmediato al centro asistencial local, donde recibió atención médica.

Efectivos policiales de la Comisaría N.º 18 y funcionarios de la Municipalidad de María Antonia recorren desde tempranas horas las áreas afectadas, con el objetivo de relevar los daños y coordinar el pedido de asistencia a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), explicó el intendente local Luis Carlos Ledezma (ANR).

Granizada destruyó cultivos agrícolas en María antonia.
El temporal también provocó graves perjuicios a la producción agrícola de la zona. Diversos cultivos, en especial de cebolla, quedaron completamente destruidos, ocasionando pérdidas significativas para los pequeños productores locales que dependen de la cosecha para su sustento, explicó el jefe comunal.

Los pobladores enfrentan momentos difíciles, ya que algunas viviendas permanecen anegadas y varias familias, incluyendo niños y personas mayores, amanecieron en medio del agua.

La granizada dañó techos de fibrocemento y tejas en varias viviendas.
La situación se ve agravada por la inaccesibilidad de los caminos rurales, los cuales se encuentran en mal estado y dificultan el ingreso de vehículos de emergencia y la llegada de ayuda.

