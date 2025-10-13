Analista paraguayo sobre el alto el fuego en Gaza: ¿Nobel de la Paz para Trump?

Líderes internacionales se reúnen en Egipto para la firma de un acuerdo de paz, cuyo proceso se comenzó el pasado viernes con la implementación de la primera fase, que llega tras dos años de guerra entre Israel y Hamás. Mario Paz Castaing, analista internacional habló al respecto.

“Lo primero es que es un día de júbilo. Es un paso importantísimo, un paso humanitario que requería una decisión de esta naturaleza. Donald Trump realmente, para mí, comete muchos errores en lo interno, pero, en esta situación, tiene el beneplácito del mundo, no solamente de las partes que están en conflicto”, explicó.

Señala que se impuso el sentido común, el sentido de la humanidad, el basta de víctimas, basta de muertes, basta de la devastación de toda la infraestructura urbana.

“En Gaza un 80% de la ciudad está hecha trizas y los recuentos de las víctimas son de toda índole, algunos hablan de 20, otros hablan de 40 y otros hablan de 60%”, especificó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Recordó el ataque a Israel del pasado 7 de octubre y reconoció la importancia del cese al fuego.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Dijo que el paso siguiente es tener el desarme de Gaza, de los clanes, las tribus y la entrega del arsenal bélico.

Lea más: Cese al fuego en Gaza: liberan a prisioneros palestinos, en simultáneo con los rehenes israelíes

“Hoy tenemos una esperanza más sólida en el sentido de que puede haber un seguimiento muy fuerte, el liderazgo de Trump es importante, los países que están acompañándolo también y no solamente en el aspecto político, sino también en el aspecto de los recursos que van a poner en el juego y van a poner a favor de una reconstrucción regional”, sostuvo.

Manifestó que si esto dura hasta el próximo año, “¿quién podría dudar que Donald Trump se merecerá el Nobel de la Paz?”.