Estos son los lugares donde mañana la Ande realizará cortes programados

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informa que para mañana tiene previsto realizar cortes programados en la Región Metropolitana, para llevar a cabo diferentes trabajos para el mejoramiento del servicio.

La ANDE recomienda a los usuarios tomar las medidas preventivas en el horario y zona mencionada, especialmente en hospitales, sanatorios, puestos de salud, Junta de Saneamiento Ambiental, empresas proveedoras de agua potable, instituciones de seguridad pública.

Los lugares a ser intervenidos

Zona 01: Pitiantuta y Libertad, Barrio Mariscal López – Asunción. Horario: 07:30 a 17:00.

Actividad: Puesta en servicio de Puesto de Distribución.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Unidad responsable: Departamento de Supervisión de Obras de Distribución. DD/DSO3/400/2025.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Zona 02: Florencio Villamayor y calle sin nombre, Barrio Ricardo Brugada – Asunción. Horario: 07:00 a 16:00.

Actividad: Adecuación y Sistemación en Baja Tensión.

Unidad responsable: Departamento de Supervisión de Obras de Distribución. DD/DSO3/396/2025.

Zona 03: Francisco Pizarro y Santa Verónica, Barrio Santa Ana - Asunción. Horario: 14:00 a 18:00.

Actividad: Cambio de conductor de Baja Tensión desnudo a preensamblado.

Unidad responsable: Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución DO/ACO/1690/2025.

Zona 04: Francisco Pizarro casi Monseñor Rodríguez, Barrio Santa Ana - Asunción. Horario: 08:00 a 14:00.

Actividad:Cambio de conductor de Baja Tensión desnudo a preensamblado.

Unidad responsable: Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución. DO/ACO/1689/2025.

Zona 05: 12 de Junio e/ 1ro de Mayo y Juan Leopardi. Juan Leopardi desde José Berges hasta Itá Ybaté. Itá Ybaté e/ Juan Leopardi y Domingo Savio. Barrio Corrales - Fernando de la Mora. Horario: 07:30 a 17:30.

Actividad: Cambio de Conductores en Media Tensión a Línea Protegida.

Unidad responsable: Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución. DO/ACO/1658/2025.

Zona 06: Sobre Toribio Ocampos e/ Dominicos y Hawai Toribio Ocampos e/ Hawai y Alfonso Castillo, Barrio San Luis - San Lorenzo. Horario: 08:00 a 18:00.

Actividad: Cambio de conductor en Media Tensión a Línea desnuda a Protegida.

Unidad responsable: Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución. DO/ACO/1679/2025.

Zona 07: San Francisco desde Santa Rosa hasta Boquerón - Guillermo Jiménez e/ Lomas Valentinas y San Francisco, Barrio Salinas – Ñemby. Horario: 08:00 a 18:00.

Actividad: Cambio de conductor en Media Tensión a Línea desnuda a Protegida.

Unidad responsable: Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución. DO/ACO/1691/2025.

Si los trabajos anunciados concluyen antes del plazo previsto, el restablecimiento de la energía eléctrica será anticipada.