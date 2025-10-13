Operan mano equivocada a una niña en Hospital Militar: sumarian e investigan a médico

El capitán de sanidad Fernando Sanabria es investigado tras la denuncia de una madre sobre supuesta mala praxis, ya que el médico habría operado a la hija de un año de la mujer de la mano izquierda, que estaba sana, cuando debía operar la mano derecha, donde tiene un quiste.

Además del sumario, el médico militar es investigado por la Suprema Corte de Justicia Militar, como también por la Fiscalía de Limpio, tras la denuncia que presentó la madre de la niña, siendo Marcelo Saldívar el fiscal encargado del caso.

El Hospital Militar apartó al médico del cargo y abrió un sumario para determinar la responsabilidad de Sanabria en el hecho y si hubo mala praxis en la intervención quirúrgica de la niña.

“La situación de la niña se la ha tratado y siempre se trató de estar en contacto con ella, con la madre. El día de hoy tendría que haber venido para realizar las consultas. De hecho que vino esta mañana, se le dio otros especialistas para que se le atienda a la niña y que vea todo el progreso de salud”, detalló el general Nicolás Narváez, presidente de la Suprema Corte de Justicia Militar.

Apartan a médico tras denuncia

Narváez aclaró que Sanabria es capitán, quiere decir que ya estuvo por la unidad como 15 años aproximadamente; sin embargo, no contaba con el dato de hace cuánto tiempo el médico se dedica a la cirugía.

Una vez que concluya la auditoría médica que inició el hospital, recién se sabrá si el médico fue negligente o no, así como también si correspondería a la jurisdicción de la Justicia Militar o a la Justicia Ordinaria, al considerar que en el código que rige a los militares no existe la figura de la negligencia médica, según explicó Narváez, por lo que deberán analizar cómo tipificar la conducta del personal militar.

Indicó que en caso de que sea competencia de la Justicia Militar y se encuentre culpable al médico, en el caso de que la sanción sea mayor a un año de cárcel, también recibiría la baja deshonrosa de las Fuerzas Armadas.