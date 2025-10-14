Cones suspendió elecciones, pero no aclara sobre supuestas irregularidades en padrón

El Tribunal Electoral Independiente (TEI) del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), informó hoy que la jornada electoral para votar a representantes de instituciones educativas ante su consejo directivo, prevista para este miércoles 15 de octubre, queda suspendida.

“Esta decisión se adopta en virtud de haberse promovido un recurso de amparo ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). El TEI/CONES reitera su compromiso con la transparencia y el cumplimiento normativo”, indicó el Cones en un comunicado.

La suspensión del proceso electoral, desde la etapa de la publicación de edictos para la elección de representantes ante el Cones, fue ordenada como medida de urgencia, ante un amparo promovido por Osvaldo Olivera, el director del Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA).

Olivera explicó que el pedido se dio debido a que el Cones decidió incluir como candidatos a representantes de institutos superiores a cinco recién electos directores de instituciones educativas militares, fuera del período para incluir a postulantes en el padrón, plazo que feneció el 16 de setiembre.

Remarcó que justo cuando se estaba dando el período de inscripción de candidatos, ocurrió el escándalo de los sobres en Mburuvicha Róga y el uso del polígrafo en empleados civiles de Santiago Peña. En consecuencia, se dio la barrida de la cúpula militar, que afectó a los institutos castrenses.

Cones no se pronuncia sobre presuntas irregularidades

El Cones, en su comunicado, agregó que se anunciará la nueva fecha de la jornada electoral tan pronto como la Instancia Judicial resuelva el recurso y se restablezcan las condiciones legales para continuar.

En ningún punto, las autoridades del Cones, presidido por el ministro de Educación Luis Ramírez, aclaran sobre la denuncia del director del ISBA.

Desde el Cones expresaron que aguardarán las resultas del amparo, antes de dar declaraciones.