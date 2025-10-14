Hospital Militar: las dos teorías de Fiscalía sobre presunta operación errónea de una niña

La madre de una niña de un año denunció una presunta mala praxis médica en el Hospital Militar, a raíz de que un médico cirujano le operó a su hija la mano izquierda, cuando por un tratamiento seguido se debía operar la derecha. Por el caso, la Justicia Militar abrió una investigación.

Por su parte, el Ministerio Público también investiga el hecho y según precisó el fiscal Marcelo Saldívar, de momento se analiza el caso para determinar si existe un hecho de relevancia penal.

“Todas las consultas, los estudios y la orden de cirugía fue encaminada, por un lado, de la mano, pero cuando salió del quirófano estaba vendada la otra mano y no la que iba a ser la de cirugía“, precisó.

Asimismo, mencionó que la condición que presenta la pequeña es conocida como “dedo en gatillo” y de momento el objetivo es “tener toda la información lo más rápido posible”.

Dos posibilidades en operación de mano

Según detalló el investigador, de momento queda determinar cuál de las dos posibilidades se ajusta a la verdad: si hubo un error o el médico operó la otra mano porque encontró una condición similar.

“Tenemos que tratar de consolidar cuál versión es la adecuada”, precisó.

Asimismo, confirmó que se podría analizar una lesión, lesión culposa o tratamiento médico sin consentimiento, aunque de vuelta, esto aún debe ser determinado.

Incluso apuntó que se podría dar una querella particular por el caso, ya por afuera del Ministerio Público.

