Niños con diabetes: familias reclaman apoyo del Estado e insumos para su tratamiento

En paralelo a la manifestación de profesionales de la salud que se desarrollaba este martes por la mañana frente a la sede del Ministerio de Salud Pública, se movilizaron también hoy familiares de pacientes con diabetes que exigen al gobierno más médicos tratantes y facilitar el acceso a insumos.

Ada Amarilla, una de las manifestantes, comentó a ABC Color que la movilización es de padres de menores de edad con diabetes tipo 1 que reclaman al Ministerio de Salud acompañamiento para el tratamiento “multidisciplinario” de sus hijos con endocrinólogos infantiles, nutricionistas y psicólogos especializados en tratamientos de diabetes.

Señaló que tanto los niños como sus padres necesitan acompañamiento profesional para aprender a convivir con la diabetes, que requiere cuidados especiales en la alimentación y genera una dependencia de insulina en los pacientes.

“El objetivo es que el niño haga una vida normal, es una patología con la que se puede vivir sanamente, lo único que requiere es un tratamiento multidisciplinario, aprender a alimentarse correctamente, hacer ejercicio”, dijo Amarilla. “Eso aprende con enseñanza, necesitamos que alguien con conocimientos nos enseñe”.

Larga espera por turnos

La mujer comentó que los padres y pacientes recibían asistencia y recetas para insumos por medio de la organización sin fines de lucro Fundación Paraguaya de Diabetes (Fupadi), pero que recientemente las recetas de la Fupadi dejaron de servir para retirar insumos en el Ministerio de Salud.

En cambio, ahora los padres son derivados a hospitales como el de Clínicas o el Nacional de Itauguá, donde primero deben exponer sus casos ante un clínico que los deriva a un endocrinólogo, con un tiempo de espera de hasta 90 días por un turno.