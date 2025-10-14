Peregrinos celebrarán el Día de la Alianza de Amor en Tupãrenda

Como es tradicional, cientos de fieles participan del rosario a las 19:15 y a las 20:00 de la misa de preparación para el Día de la Alianza con la Virgen, que se recordará el 18 de octubre. Esta devoción convoca cada año a los creyentes que acuden al santuario para renovar su fe y devoción a la Virgen María.

Las celebraciones de este año se desarrollan bajo el lema “Con María de Tupãrenda, peregrinos de la esperanza”, en el marco del Jubileo de la Esperanza que vive la Iglesia. Durante la jornada se elevarán oraciones por la familia, la juventud, la salud y el trabajo.

Programación de misas – sábado 18 de octubre

09:00: Por el trabajo

11:30: Por la juventud

16:00: Por la salud

20:00: Por la familia

Orígenes del movimiento

El Movimiento Apostólico de Schoenstatt tuvo su origen en Alemania, en 1914, cuando el sacerdote José Kentenich reunió a un grupo de jóvenes seminaristas en Schoenstatt, cerca de Coblenza, para consagrarse a la Virgen María bajo la advocación de Madre, Reina y Victoriosa Tres Veces Admirable.

El padre Kentenich propuso que aquel pequeño santuario se convirtiera en un lugar de encuentro espiritual, donde los creyentes pudieran fortalecer su fe y comprometerse con la renovación moral y religiosa del mundo.

La devoción se expandió rápidamente y llegó a Paraguay en la década de 1950. Con el paso de los años, el movimiento se consolidó y en 1985 fue inaugurado el Santuario de Tupãrenda, en Ypacaraí, considerado hoy el centro nacional del Movimiento de Schoenstatt en el país.

El templo, que reproduce fielmente el diseño del santuario original alemán, se ha convertido en un espacio de oración, retiro y peregrinación para miles de devotos.

Cada 18 de octubre, fieles de distintas regiones llegan hasta el lugar para renovar su Alianza de Amor con María, tradición que se mantiene viva desde hace casi cuatro décadas.