PJC: Denuncian a candidato cartista a la intendencia por presunta amenaza de muerte a periodista

El periodista Diego Lozano relató que se encontró casualmente en la vía pública con Luis Guillén (ANR), quien le reclamó sobre un par de publicaciones en su página digital elnordestino.com en las que se hace referencia a su persona. Una de las publicaciones trata de un sondeo hecho en plataformas digitales que le daba cifras muy desfavorables como candidato, y la otra es una publicación compartida del diario ABC Color en la que se lo vincula con un supuesto capo narco.

“Mejor que te vayas de acá... atente a las consecuencias”, le dijo Guillén a Lozano, según el comunicador. La denuncia se presentó ante la Comisaría 1ª, según confirmó el subcomisario Martín Marecos, subjefe de dicha dependencia policial.

“Querés plata o te metemos bala”

Lozano señaló que ayer recibió un mensaje que se entiende como intento de soborno y amenaza de muerte. “Me envió un mensaje diciéndome: ‘Vení, agarrá 5.000 dólares o te vamos a meter bala’. Primero lo tomé como un chiste, como una broma”, expresó el comunicador, que ahora espera que “alguien controle” al político después de lo sucedido, según indicó.

Lea más: PJC: Periodista denuncia amenaza y apunta a diputado; legislador rechaza acusación y habla de montaje político

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Político niega acusación en su contra

El abogado y político Luis Guillén (ANR) negó rotundamente haber amenazado a Lozano y desafió al comunicador a presentar las pruebas de lo que denuncia. Admitió haber hecho un reclamo al periodista por unas publicaciones en su página digital, pero negó que haya proferido amenazas en su contra.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“No le amenacé, no tengo nada contra él (Lozano)”, expresó el político. Desde la Comisaría 1ª, el subcomisario Martín Marecos informó que, apenas se recibió la denuncia, ya se elevó informe al Ministerio Público para dar curso a la investigación del caso.