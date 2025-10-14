Nacionales

Tensión y festejos tras las elecciones universitarias en la UNVES - Sede Carapeguá

CARAPEGUÁ, Departamento de Paraguarí. En un video difundido en redes sociales se observa al intendente de Caapucú, Gustavo Penayo Arce (ANR), ingresando eufórico al campus de la Facultad de Ciencias, Sede Carapeguá de la Universidad de Villarrica del Espíritu Santo (UNVES), para celebrar el triunfo de la dupla estudiantil a la que habría brindado apoyo logístico y presuntamente económico, además de haber habilitado un puesto cercano al local de votación, según denunció el estudiante Gustavo Rivas.

Por Emilce Ramírez
14 de octubre de 2025 - 14:00

Durante la jornada electoral reinó un ambiente tranquilo, con una alta participación de estudiantes, docentes y egresados no docentes, quienes acudieron a ejercer su derecho al voto para renovar las representaciones en ambos órganos de gobierno universitario.

Las elecciones se realizaron con total normalidad dentro del recinto de la Facultad de Ciencias.
Sin embargo, tras el conteo final de los sufragios, el ambiente se tornó tenso cuando el intendente Penayo Arce, al conocer los resultados, comenzó a corear cánticos con expresiones insultantes dirigidas al estudiante Rivas, quien resultó no electo. La situación fue rápidamente controlada por los presentes, evitando mayores incidentes.

El intendente Gustavo Penayo Arce fue captado con las manos en alto, coreando expresiones ofensivas contra el estudiante Gustavo Rivas
En cuanto a los resultados oficiales, fueron electos como miembros titulares del Consejo Directivo los estudiantes Arturo Olavarrieta y Bianco Prieto, ambos supuestamente apoyados por el intendente de Caapucú, Gustavo Penayo Arce, y la intendenta de Quiindy, Gloria Caballero (PLRA), quien también fue vista durante los festejos en el puesto habilitado para las elecciones, en las cercanías de la facultad.

En el puesto arrendado se observa al estudiante Arnaldo González junto al intendente de Caapucú, Gustavo Penayo Arce (ANR), los estudiantes electos Arturo Olavarrieta y Bianco Prieto, y a la intendenta de Quiindy, Gloria Caballero (PLRA).
En representación de los egresados no docentes, resultó electa Diana Ortiz, quedando como suplente Edgar Zaracho.

De izquierda a derecha: el egresado no docente electo como suplente del Consejo Directivo, Edgar Zaracho; la decana, Marta Sánchez; y la miembro titular, Diana Ortiz.
Por el estamento docente, fueron elegidos como titulares Joel Recalde, Hugo Sosa, Hugo Casco, Diana Giménez y Blas Vera; mientras que como suplentes figuran Analía Ramírez, Lilian Rojas, Jorge Arzamendia, Ancelmo Villanueva y Pablo Zorrilla.

De izquierda a derecha: los miembros electos para el Consejo Directivo, Blas Vera; el vicedecano, Manuel García; la decana, Marta Sánchez; y los consejeros electos Diana Giménez, Analía Ramírez y Joel Recalde.
Además, como representante titular ante el Consejo Superior Universitario fue electa la docente Bernardita Benítez, quedando como suplente Robert Morel.

De izquierda a derecha: el vicedecano Manuel García; la consejera electa ante el Consejo Superior, Bernardita Benítez; la decana, Marta Sánchez; y el consejero suplente ante el Consejo Superior, Robert Morel.
Las elecciones contaron con la supervisión de los funcionarios de la Justicia Electoral, César Rivas González y José Iván Gómez Valdez, garantizando la transparencia del proceso.

