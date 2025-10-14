Tensión y festejos tras las elecciones universitarias en la UNVES - Sede Carapeguá

Durante la jornada electoral reinó un ambiente tranquilo, con una alta participación de estudiantes, docentes y egresados no docentes, quienes acudieron a ejercer su derecho al voto para renovar las representaciones en ambos órganos de gobierno universitario.

Sin embargo, tras el conteo final de los sufragios, el ambiente se tornó tenso cuando el intendente Penayo Arce, al conocer los resultados, comenzó a corear cánticos con expresiones insultantes dirigidas al estudiante Rivas, quien resultó no electo. La situación fue rápidamente controlada por los presentes, evitando mayores incidentes.

En cuanto a los resultados oficiales, fueron electos como miembros titulares del Consejo Directivo los estudiantes Arturo Olavarrieta y Bianco Prieto, ambos supuestamente apoyados por el intendente de Caapucú, Gustavo Penayo Arce, y la intendenta de Quiindy, Gloria Caballero (PLRA), quien también fue vista durante los festejos en el puesto habilitado para las elecciones, en las cercanías de la facultad.

En representación de los egresados no docentes, resultó electa Diana Ortiz, quedando como suplente Edgar Zaracho.

Por el estamento docente, fueron elegidos como titulares Joel Recalde, Hugo Sosa, Hugo Casco, Diana Giménez y Blas Vera; mientras que como suplentes figuran Analía Ramírez, Lilian Rojas, Jorge Arzamendia, Ancelmo Villanueva y Pablo Zorrilla.

Además, como representante titular ante el Consejo Superior Universitario fue electa la docente Bernardita Benítez, quedando como suplente Robert Morel.

Las elecciones contaron con la supervisión de los funcionarios de la Justicia Electoral, César Rivas González y José Iván Gómez Valdez, garantizando la transparencia del proceso.