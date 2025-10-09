Carapeguá celebra su identidad artesanal en la 4ª edición del Festival “Frazada de Trapo”

Lea más: Carapeguá: técnica de confección de la frazada de trapo es declarada emblemática para la artesanía paraguaya

El Festival “Frazada de Trapo” tiene por objetivo principal celebrar la declaración de los conocimientos y técnicas de elaboración artesanal de la frazada de trapo como Patrimonio Cultural Inmaterial y técnica emblemática de la artesanía paraguaya, además de impulsar su postulación ante la UNESCO en la categoría de Buenas Prácticas.

El evento, impulsado por la comisión “Kuña Artesana” de la compañía Potrero y los gestores culturales Jéssica María Cabello, busca poner en valor una de las tradiciones más emblemáticas de la artesanía paraguaya.

Según explicó la coordinadora del festival, Jéssica María Cabello, el encuentro busca también rendir homenaje a las artesanas en vida, mediante la entrega de reconocimientos; fortalecer la cultura local, a través de la promoción de la artesanía y la música paraguaya en el mes del folklore; y fomentar el turismo en la zona. “Es una forma de que la Asociación de Artesanas de Trapo de Potrero pueda contar con ingresos y fondos para su gremio”, señaló Cabello.

<b>Programa del festival</b>

El festival comenzará a las 10:00 con el recibimiento de las delegaciones artísticas y se extenderá hasta las 00:00. En el escenario se presentarán Grupo Oasis de Villarrica, Contratiempo, Sentimiento Juvenil, José López, Los Pibes del Chamamé, Los Hermanos Acosta Torres, Nilsa Figueredo y su grupo, entre otros artistas invitados.

Los gestores culturales Jéssica Cabello y Eduardo Vera informaron que solicitarán la declaratoria de interés cultural del evento ante la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), la Municipalidad de Carapeguá y la Gobernación de Paraguarí.

Feria artesanal y de la gastronomía paraguaya

La organización de artesanas “Kuña Artesana”, para dar un valor agregado al producto de la frazada de trapo, está confeccionando almohadones, camineros, posavasos, posatereré, individuales, bolsones, cartucheras y varios otros artículos. Todos estarán disponibles para la venta a precios accesibles, con el propósito de generar ingresos para las artesanas y fortalecer la identidad cultural local.

Asimismo, la gastronomía paraguaya se alista para deleitar a los presentes con sus mejores platos y acompañar una jornada llena de música, feria y demostraciones artísticas.